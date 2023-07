Takeshi’s Castle: Neuauflage der Kult-Spielshow ab 4. August bei Amazon Prime

Die älteren Leser und Leserinnen unseres Blogs werden sich sicherlich noch an die japanische Action-Spielshow Takeshi’s Castle erinnern. Erstmals im Jahr 1999 in Deutschland vom Sportsender DSF ausgestrahlt, konnte man hunderte mutige Frauen und Männer in über 130 Folgen dabei beobachten, wie sie einen Hindernisparcours mehr oder weniger geschickt durchlaufen, um schlussendlich die Burg des großen Widersachers Takeshi (Takeshi Kitano) und seiner Armee zu stürmen – quasi eine mittlerweile 30 Jahre alte Version des Multiplayer-Games Fall Guys.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Amazon angekündigt, eine Neuauflage von Takeshi’s Castle beim hauseigenen Videostreaming-Dienst Amazon Prime Video anbieten zu wollen. Ab sofort steht auch der deutsche Starttermin fest: Ab diesem Freitag, den 4. August, geht es los – und das sogar inklusive eines deutschen Voiceovers. Die Neuauflage von Takeshi’s Castle wurde im Midoriyama Studio gefilmt, demselben Ort wie die Originalversion. Von Amazon heißt es dazu:

„Auf einem riesigen Gelände von ca. 20.000 Quadratmetern wurde die neu aufgemotzte 2022-Version des echten Takeshi’s Castle – und eine Reihe von herausfordernden Spielen – aufgebaut. Insgesamt werden mehr als 300 Teilnehmer, die aus mehr als 1.000 Bewerbern ausgewählt wurden, versuchen, die verschiedenen kniffligen Spiele zu bewältigen.“

Zu diesen Spielen gehören Klassiker wie der „Teich des Drachengottes“ (Ryujin-Ike), der in der Vergangenheit viele Herausforderer untergehen ließ. Im Spiel „Straße von Gibraltar“, bei der die Teilnehmenden eine instabile Brücke überqueren und dabei fliegenden Bällen ausweichen müssen, wurde die Zahl der Kanonen, die auf die Freiwilligen gerichtet sind, verdoppelt. Bei der „Pilzreise“ (Kinoko-de-Pon) müssen sich die Spieler und Spielerinnen an einen großen, sich drehenden Pilz klammern und zum richtigen Zeitpunkt auf einer kleinen Insel landen, die auf der Wasseroberfläche schwimmt.

Haben einige Glückliche den schwierigen Hindernis-Parcours gemeistert, wartet die letzte große Herausforderung auf sie: Der große Kampf gegen Takeshi und seine Armee, die alles tun werden, um den Teilnehmenden den Zutritt zu ihrem Sehnsuchtsort zu verweigern. Ab dem 4. August kann man wieder live dabei sein und sich an der aberwitzigen Action-Spielshow erfreuen.

Habt ihr früher Takeshi’s Castle geschaut? Freut ihr euch auf die Neuauflage bei Prime Video? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.

Foto: Amazon.