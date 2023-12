Film Noir: Film- und Serien-Tracker heute komplett kostenlos

Wann läuft die neue Staffel von The Handmaid’s Tale? Wer ist die Hauptdarstellerin von Foundation? Wie viele Folgen der aktuellen Staffel von The Crown wurden bereits ausgestrahlt? Und wer streamt eigentlich Triangle of Sadness? Wer sich immer wieder mit derartigen Fragen konfrontiert sieht, sollte heute unbedingt einen Blick auf Film Noir (App Store-Link) werfen, einen Film- und Serien-Tracker.

Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Indie App Santa“ steht Film Noir nämlich nur heute komplett kostenlos zum Download für iPhones und iPads zur Verfügung. Die Anwendung lässt sich im App Store ab iOS/iPadOS 15.0 oder neuer herunterladen und benötigt dazu etwa 49 MB eures Speicherplatzes auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher nicht, die Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

Normalerweise kostet Film Noir pro Jahr im Rahmen eines Abos 12,49 Euro, nach dem Download lässt sich die Lifetime-Lizenz allerdings in der App als 0 Euro-In-App-Kauf dauerhaft kostenlos freischalten. In der Vollversion sind Zusatzfeatures wie smarte Watchlists, ein TV-Kalender und Benachrichtigungen enthalten.

„Entdecke und verfolge deine Lieblingsfilme und Fernsehsendungen mit FilmNoir, dem ultimativen, visuell beeindruckenden Tracker. FilmNoir ist der ultimative Begleiter für die Verfolgung von Filmen und Fernsehsendungen. Mit FilmNoir kannst du aufzeichnen, was du gesehen hast und was du planst zu sehen, während du umfassende Informationen über deine Lieblingsfilme und TV-Sendungen erhältst.“

So berichtet der Entwickler Thomas Angistalis im App Store über Film Noir. Die Anwendung teilt sich in insgesamt fünf große Bereiche auf: Filme, Serien, eine Suche, Watchlists und das eigene Profil. Um alle Funktionen nutzen zu können und die angelegten Watchlists synchronisieren zu können, ist ein Profil bei Trakt notwendig, das allerdings schnell und einfach kostenlos erstellt werden kann.

Im deutschen App Store bekommt Film Noir aktuell hervorragende 4,8 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert. Die Vollversion des Film- und Serien-Trackers ist nur noch heute gratis, daher solltet ihr bei Interesse am besten gleich zuschlagen.