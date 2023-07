Lidl Home: Vorbereitungen für Matter sind gestartet

Mit großer Euphorie wurde im vergangenen November der neue Smart Home Standard Matter vorgestellt und eingeführt. Fast ein Jahr später können wir sagen: So wirklich Schwung ist in der ganzen Geschichte noch nicht drin. Und trotzdem stolpert man immer wieder über die sechs Buchstaben – Matter ist doch überall.

Der neueste Fund: Die Lidl Home (App Store-Link) Anwendung mit ihrem jüngsten Update auf Version 1.1.0. Dort heißt es in der Beschreibung: „Unterstützung von Matter-Geräten.“ Aber was genau hat es damit auf Sicht? Wir sind auf Spurensuche gegangen.

Über seinen Online-Shop und zum Teil auch über die Märkte verkauft Lidl diverse Smart Home Produkte. Darunter wären prinzipiell auch Geräte, die bereits vom Matter-Standard unterstützt werden – beispielsweise Leuchtmittel, Steckdosen oder Bewegungssensoren. Eine entsprechende Anbindung über die Lidl Home App und den hauseigenen Gateway wäre dabei durchaus interessant, da dieser zwar Apple HomeKit und Google Assistant unterstützt, nicht aber Amazon Alexa.

Solltet ihr euch jetzt voller Vorfreude in die Lidl Home App stürzen und dort die Matter-Einstellungen suchen, müssen wir euch leider enttäuschen: Es gibt noch nichts zu entdecken. Wie wir erfahren konnten, handelt es sich bei dem Update lediglich um Vorbereitungen im Hintergrund. Das Thema Matter liegt bei Lidl also durchaus auf dem Tisch, derzeit wird aber höchstens an ein paar Stellschrauben gedreht.