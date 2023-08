Juli 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Lost in Play ist eine Reise durch die kindliche Fantasie mit durchdachten Rätseln und bunten Charakteren. Zwischen Realität und Fantasie erkundet man mit dem Geschwisterpaar Toto und Gal unter anderem den verzauberten Wald eines gehörnten Tieres, zettelt einen Aufstand in einem Kobolddorf an und hilft einem Team von Fröschen, ein Schwert aus einem Stein zu befreien. Das Preismodell ist sehr fair gestaltet: Wem das Spiel nach dem kostenlosen Download gefällt, kann anschließend zum Preis von 7,99 Euro die Vollversion freischalten.

FahrHalt will das Lernen für die theoretische Führerscheinprüfung angenehmer gestalten: Die App nutzt das Gamification-Prinzip, um das Lernen mit spieltypischen Elementen zu verbinden und macht so die Wissensvermittlung attraktiv. Fahrlernende können damit bessere Prüfungsergebnisse erzielen und haben in jedem Level Zugriff auf attraktive Rabattangebote von Partnern.

Es ist schon mehr als zehn Jahre her, seit ich das erste Mal über Ridiculous Fishing berichtet habe. Falls ihr euch noch an den Arcade-Klassiker von damals erinnert und aktuell ein Apple Arcade Abo habt, dann gibt es gute Nachrichten: Mit Ridiculous Fishing EX ist so etwas wie die Neuauflage auf Apples Spiele-Plattform erschienen. An der verrückten Spielidee hat sich glücklicherweise nicht viel verändert, auch wenn sie leider nicht besonders freundlich zu den Fischen ist: Ihr werft eine Angel aus, die ihr durch geschickte Steuerung so weit wie möglich ins Wasser gleiten lassen müsst. Auf dem Weg nach oben werden die Fische dann aufgesammelt, in die Luft gewirbelt und dann von euch abgeschossen.

Falls ihr bei euch Zuhause eine Solaranlage im Betrieb habt, dann lohnt es sich natürlich vor allem dann Strom zu verbrauchen, wenn die Sonne scheint und die Solarleistung entsprechend hoch ist. Im besten Fall ist dann noch ein Plugin- oder Elektroauto mit im Spiel. Genau dann kommt Clever-PV ins Spiel: Es verbindet Geräte verschiedene Hersteller und ermöglicht eine smarte Steuerung untereinander. Jetzt gibt es Clever-PV auch als App.

Der Spiele-Klassiker „Dumb Ways to Die“ steht schon seit 2013 im deutschen App Store zum Download bereit und hat im Verlauf der Jahre bereits einige Nachfolge-Episoden spendiert bekommen. Mit Dumb Ways to Climb ist nun ein neuer Teil der verrückten Spiele-Serie erschienen. Wie schon bei den Vorgänger-Games der „Dumb Ways…“-Reihe begibt man sich mit der kleinen und unternehmungslustigen Bohne in allerhand skurrile Situationen, in denen man einmal mehr um das eigene Leben fürchten muss. Aberwitzige Szenen, die von Hochhaus-Schluchten in einer Stadt ausgehen und den kleinen grünen Protagonisten immer weiter in die Höhe treiben, sind großer Bestandteil dieses verrückten Casual Games.

Das Entwicklerteam hinter Camera+, LateNiteSoft, hat nun mit Photon Camera eine neue Kamera-App im App Store veröffentlicht, die sich an Personen richtet, die professioneller mit ihren iPhone-Linsen hantieren wollen. Photon setzt beim Interface auf ein minimalistisches und einfach gehaltenes Design sowie einen Multiformat-Support, um Nutzer und Nutzerinnen anzuziehen. Laut Beschreibung von LateNiteSoft bietet Photon „all die Kontrolle, die du brauchst, um leistungsstarke professionelle Fotos zu erstellen“.

In meiner Kindheit und Jugend hatte ich mit Monkey Island relativ wenig am Hut. Warum und wieso? Kann ich euch gar nicht groß erklären. Falls ihr schon immer Fans des Adventures wart, mittlerweile geworden seid oder noch werden wollt, dann gibt es gute Nachrichten: Im App Store wartet neues Futter auf euch: Return to Monkey Island. Seeräuber, die neu in der Karibik sind, sollten sich auf Geheimnisse, Intrigen und zahlreiche Informationsbroschüren gefasst machen. Die verworrene Geschichte des berühmtesten Geheimnisses von Monkey Island entstand vor über 30 Jahren in den kreativen Köpfen der Schöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman.

Autobahnfahren kann ja durchaus langweilig sein. Finde ich zumindest immer. Darum höre ich während der Fahrt gerne Musik oder unterhalte mich mit meinen Mitfahrenden. Die App Signseeing möchte euch ebenfalls die Fahrt interessanter machen, indem sie euch die Geschichten hinter den braunen Hinweisschildern am Wegesrand erzählt. Die App bietet dabei einige spannende Funktionen, um eure nächste Autofahrt noch interessanter zu gestalten.