Return to Monkey Island: Klassiker erscheint am 27. Juli im App Store

In meiner Kindheit und Jugend hatte ich mit Monkey Island relativ wenig am Hut. Warum und wieso? Kann ich euch gar nicht groß erklären. Falls ihr schon immer Fans des Adventures wart, mittlerweile geworden seid oder noch werden wollt, dann gibt es gute Nachrichten: Im App Store wartet neues Futter auf euch.

Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt. Am 27. Juli wird Return to Monkey Island (App Store-Link) für iPhone und iPad erscheinen. Vorbestellungen sind allerdings schon jetzt zum Preis von 9,99 Euro möglich. Dann wird die App am Erscheinungstag automatisch auf euer Gerät geladen und ihr könnt nach dem Wachwerden sofort loszogen.

Darauf könnt ihr euch in Return to Monkey Island freuen

Seeräuber, die neu in der Karibik sind, sollten sich auf Geheimnisse, Intrigen und zahlreiche Informationsbroschüren gefasst machen. Die verworrene Geschichte des berühmtesten Geheimnisses von Monkey Island entstand vor über 30 Jahren in den kreativen Köpfen der Schöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman.

Return to Monkey Island knüpft an die Geschichte des Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood am Ende von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991 an und schließt damit den Kreis zur Reise der Schöpfer, bevor sie in noch verrücktere Gewässer aufbrechen. Euch erwartet ein Point-and-Click-Abenteuer der klassischen Art mit zahlreichen Rätseln, kontextabhängige Interaktionen und dynamische Dialogbäumen.

Kleines Gimmick: Exklusive Pferderüstung erhalten

Solltet ihr Return to Monkey Island im App Store vorbestellen, wartet später im Spiel übrigens eine kleine Überraschung auf euch. Nur dann erhaltet ihr im Inventar den exklusiven Gegenstand „Pferderüstung“. Die hat zwar keinen praktischen Nutzen im Spiel, ist laut Entwicklerteam aber „sehr exklusiv“.