Apple-Video: 5 nützliche Tipps für die AirPods

Als Apple-Nutzer sind die AirPods oft die beste Wahl, da sie perfekt mit iPhone, iPad und Mac zusammenarbeiten. Einige Funktionen sind offensichtlich, während andere leicht versteckt oder weniger bekannt sind. Im neuesten Apple-Video werden insgesamt fünf hilfreiche Tipps vorgestellt, von denen ihr womöglich noch nicht alle kennt:

Audio über AirPods teilen

Ihr könnt zusammen mit einem Freund oder einer Freundin zusammen Musik mit nur einem Gerät hören. Insofern ihr kompatible Kopfhörer, das sind die AirPods, AirPods Pro, AirPods Max oder Betas-Kopfhörer, im Einsatz habt, könnt ihr über das Kontrollzentrum im Musik-Widget die Option „Audio teilen“ wählen und die AirPods des Freunds oder der Freundin über das geöffnete Ladecase koppeln. So einfach könnt ihr dann die gleiche Musik über ein iPhone hören.

AirPods umbenennen

Richtet man die AirPods zum ersten Mal ein, wird automatisch der Name des iPhones übernommen und die AirPods heißen dann einfach „AirPods von [Name]“. Wenn ihr in den Einstellungen auf eure gekoppelten AirPods drückt, dafür müssen die Kopfhörer in den Ohren stecken, könnt ihr auch einen anderen oder neuen Namen vergeben. Das ist übrigens auch am Mac möglich, wenn die AirPods aktiv verbunden sind, was glücklicherweise durch den nahtlosen Wechsel automatisch funktioniert.

„Live-Mithören“ mit AirPods verwenden

Mit der Funktion „Live-Mithören“ wird das iPhone oder iPad zu einem Mikrofon, das Ton an die verbundenen AirPods sendet. Eigentlich ist die Funktion eine Art Bedienungshilfe, um in lauten Umgebungen Unterhaltungen einfacher folgen zu können. Im Kontrollzentrum müsst ihr die Funktion aktivieren und könnt dann mit der Taste „Hören“ das Feature aktivieren. Das Audio, dass das iPhone über das Mikrofon aufnimmt, wird dann einfach an eure AirPods weitergeleitet. Und ja, mit Live-Mithören kann man auch Gespräche heimlich belauschen.

Wiedergeben von Hintergrundgeräuschen

Im App Store gibt es zahlreiche Apps, die beruhigende Klänge und Musik abspielen. Obwohl die Apps eine große und gute Auswahl bieten, ist der Preis oder ein Abonnement oftmals abschreckend. Deutlich günstiger sind die integrierten Hintergrundgeräusche, die ihr komplett kostenlos nutzen könnt. Wenn die AirPods in den Ohren stecken, könnt ihr in den Einstellungen → Bedienungshilfen → Audio/Visuelles die Hintergrundgeräusche aktivieren. Ist die Funktion aktiv, müsst ihr „Hören“ im Kontrollzentrum aktivieren, ähnlich wie es bei „Live-Mithören“ der Fall ist.

Mit Siri Mitteilungen ankündigen

Die Funktion, dass Siri Mitteilungen über die AirPods ankündigen kann, ist wirklich praktisch. Besonders dann, wenn das iPhone in der Hosentasche ist oder nicht im Sichtfeld, ermöglicht die Funktion eingehende Nachrichten und Anrufe sofort zu erkennen. Sobald Siri eine Mitteilung ankündigt, kann man sogar direkt mit Siri antworten. Um diese Funktion zu aktivieren, geht man einfach zu den Einstellungen und wählt “Mitteilungen” aus. Dort kann man die Option “Mitteilungen ankündigen” aktivieren. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, ohne das iPhone ständig in die Hand nehmen zu müssen.

Sind euch alle Funktionen bekannt? Welche AirPods-Funktionen nutzt ihr?