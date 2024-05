Greg Joswiak: Was bedeutet heute noch das „Air“ im iPad Air?

In der vergangenen Woche hat Apple neue iPad-Modelle vorgestellt. Was dabei vor allem auffiel: Das neue iPad Pro ist sogar dünner und leichter als das ebenfalls vorgestellte neue iPad Air. So fragt man sich, welche Berechtigung der Zusatz „Air“ im Namen des günstigeren iPad-Modells überhaupt noch hat. In einem neuen Interview mit Arun Maini liefert nun Greg Joswiak, Apples Marketing-Chef, eine Erklärung.

In dem Video-Interview, das Maini bei Twitter/X veröffentlichte, berichtet Greg Joswiak, dass das Ziel des iPad Air darin bestehe, Funktionen, die bisher exklusiv für das iPad Pro waren, zu niedrigeren Preisen anzubieten.

Der Name „iPad Air“ wird sich nicht ändern

„Natürlich wird man den Namen der Produkte nicht ändern, wenn sich die Dicke ändert, aber das iPad Air hat sich zu dem Produkt in der iPad-Reihe entwickelt, das die bisherigen Pro-Funktionen zu einem noch günstigeren Preis anbietet. So hat man zum Beispiel den M2-Chip, das vorher im Pro zum Einsatz kam, in das iPad Air integriert. Man könnte sagen, dass sogar die 13-Zoll-Größe ein Pro-Feature war und es in den Mainstream-Preis gebracht wurde.“

In Apples Augen sieht Joswiak die iPad-Produktpalette folgendermaßen:

„Das ist die grundlegende iPad-Funktionalität. Das sind die Dinge, die man an einem iPad liebt, zu einem sehr erschwinglichen Preis.“ iPad Air: „Das iPad Air bietet die bisherigen Pro-Funktionen zu einem Mainstream-Preis.“

„Das iPad Air bietet die bisherigen Pro-Funktionen zu einem Mainstream-Preis.“ iPad Pro: „Die Idee ist, die Grenzen zu erweitern, nicht nur in Bezug auf das, was ein iPad tun kann. Was wir mit dem Ultra Retina XDR Display gemacht haben, ist das beste Display der Welt. Das gibt es sonst nirgendwo. Wir sind immer bestrebt, das bestmögliche iPad zu entwickeln und hoffen, dass sich das eines Tages in der Produktlinie fortsetzen wird.“

Das bei vielen Usern sehr beliebte iPad mini hat Joswiak in seiner Auflistung allerdings komplett außen vor gelassen. Das kleinste iPad mit seinem 8,3 Zoll Display wurde auch während des Apple-Events in der letzten Woche nicht aktualisiert. Die immer noch aktuellste 6. Generation wurde am 14. September 2021 im Rahmen einer Keynote präsentiert und ist bei Apple zu Preisen ab 599 Euro mit 64 GB Speicherplatz zu haben. Das neue iPad Air sowie das iPad Pro gehen ab morgen, den 15. Mai 2024, offiziell in den Verkauf und kosten ab 699 bzw. 1.199 Euro.