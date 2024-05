Bluesky präsentiert Roadmap: Bald mit Direktnachrichten, Videos und mehr

Im letzten Jahr ist die Twitter/X-Alternative Bluesky (App Store-Link) von 40.000 auf 5,6 Millionen User angewachsen. Seitdem wurden einige Updates vom Entwicklerteam veröffentlicht: Unter anderem hat man es möglich gemacht, benutzerdefinierte Algorithmen zu erstellen, eine Community-gesteuerte Moderation eingeführt und eine Öffnung zum Fediverse ermöglicht. „Damit haben wir den Grundstein für ein soziales Protokoll gelegt, das noch lange nach Bluesky, der App, existieren kann“, berichtet das Bluesky-Team.

In den nächsten Monaten will man die eigene Energie verstärkt in die Anwendung stecken und einige Verbesserungen sowie lang ersehnte Funktionen auf den Weg bringen. Laut eines Blogbeitrags von Bluesky will man unter anderem fünf große Neuerungen vornehmen.

Direktnachrichten (DMs): Du kannst anderen Bluesky-Usern direkt in einer privaten Eins-zu-Eins-Konversation Nachrichten schicken. Du kannst festlegen, wer Dir Nachrichten schicken kann.

Video und benutzerdefinierte GIFs: Du kannst bereits GIFs von Tenor auf Bluesky verwenden, und bald wirst du in der Lage sein, deine eigenen GIFs und Videos hochzuladen.

Verbesserte Custom Feeds: Wir werden es einfacher machen, benutzerdefinierte Feeds zu erstellen, zu kuratieren und zu entdecken, damit du mehr Kontrolle über deine Timeline hast.

Mehr Anti-Belästigungs-Funktionen: Wir verdoppeln unsere Bemühungen zur Bekämpfung von Trolling und Belästigung und konzentrieren uns dabei auf die Verbesserung der Moderations-Tools.

OAuth: Bald kannst du dich bei Bluesky und Drittanbieter-Apps noch sicherer anmelden.

Das Team von Bluesky hat für diese neuen Funktionen und Verbesserungen noch keine genaue Timeline zur Verfügung gestellt, berichtet aber, dass man die Neuerungen „in den nächsten Monaten erwarten kann“. Bluesky lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt dazu mindestens 39 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 13.4 oder neuer.