Setapp Mobile: Alternativer Marktplatz für iOS startet

Bereits am gestrigen 13. Mai hat das Entwicklerteam von MacPaw bei Twitter/X angekündigt, den eigenen alternativen App-Marktplatz für das iPhone am heutigen 14. Mai veröffentlichen zu wollen. Der Setapp-Marktplatz ist seit Februar in Arbeit, als Apple erstmals die alternativen App-Download-Optionen ankündigte, die mit iOS 17.4 kommen würden. Ab sofort lässt sich der App Store von MacPaw über diesen Link installieren.

Für diejenigen, die mit Setapp nicht vertraut sind: Es handelt sich um einen abonnementbasierten Dienst, mit dem User für 9,99 US-Dollar pro Monat auf Dutzende von Apps zugreifen können. Beliebte Apps wie Ulysses, Bartender, CleanMyMacX, Paste, Spark, Unite, Yoink und mehr sind über den aktuellen Abo-Dienst verfügbar.

Setapp stellt eine „sorgfältig ausgewählte Auswahl an Apps, die alle ohne In-App-Käufe oder Werbung auskommen“, bereit. Dazu zählen Kategorien wie Produktivität, Design, Lifestyle, Dienstprogramme und mehr.

Vertrauenswürdige Alternative zum App Store für Entwickelnde

Setapp bietet bereits ein Abonnement im Wert von 12,49 US-Dollar an, das einen zusätzlichen Zugriff auf die iOS- und Mac-Versionen der angebotenen Apps bietet. EU-User werden nun in der Lage sein, auf Setapp-Apps zuzugreifen, ohne sie über den App Store herunterladen zu müssen. Setapp bietet Entwicklern und Entwicklerinnen eine vertrauenswürdige Alternative zum Vertrieb über den App Store, ohne dass die üblichen Gebühren anfallen. Allerdings müssen alle Apps, die mehr als eine Million Erstinstallationen pro Jahr aufweisen, die 0,50 Euro Core Technology Fee an Apple zahlen.

Apps, die über alternative App-Marktplätze vertrieben werden, müssen sich einem notariellen Beglaubigungsverfahren unterziehen, um sicherzustellen, dass sie frei von Malware sind. Apple hat keine inhaltlichen Beschränkungen, so dass Apps, die für den App Store nicht in Frage gekommen wären, über alternative Wege vertrieben werden können.

Diese Apps gibt es aktuell im Setapp App Store

Insgesamt stehen aktuell 17 Apps im alternativen App Store von Setapp zum Download beriet. Mit dabei sind:

ClearVPN

CleanMyPhone

Downie

Itemlist

SideNotes

Focused Work

Mindr

MonAI

Taskheat

Subjects

Optika

Basic Beauty

NeatNook

Phazr

FreeYourMusic

Time Master

Jot

Es ist davon auszusehen, dass die Kollektion schnell erweitert wird. Zur Nutzung ist ein Abonnement bei Setapp notwendig, dass die Installation mobiler Apps integriert.