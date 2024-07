Epic Games: Fortnite und alternativer App Store zur Prüfung bei Apple eingereicht

Im Laufe des Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple ist das beliebte Spiel Fortnite im Jahr 2020 vom iPhone verschwunden. Nun wagt Epic Games einen Vorstoß, um das Spiel wieder unter iOS verfügbar zu machen: Epic hat – der Digital Markets Act macht es möglich – einen alternativen App Store, den Epic Games Store, geschaffen und diesen samt Fortnite nun bei Apple zur Prüfung eingereicht. Das gab das Unternehmen bei X bekannt.

Epic Games Store und Fortnite nun in Apples Compliance-Prozess

Mit der Einreichung bei Apple durchlaufen die beiden Apps nun den von Apple aufgesetzten Compliance-Prozess, mit dem Apple Drittanbieter-Apps und -App-Stores auf Sicherheit und Einhaltung der Apple-Vorschriften prüft. Dieser Prozess ist allerdings schon vermehrt in die Kritik einiger Entwickler geraten, die diesen als zu lang und zu komplex bewertet hatten. Apple argumentiert, dass dieser Prozess dem Schutz der Nutzer diene, indem er dafür sorgt, dass eine sichere Plattform bestehen bleibt.

Werden Fortnite und der Epic Games Store von Apple genehmigt, muss Epic Games noch die viel kritisierte Core Technology Fee an Apple entrichten, die fällig wird, wenn die Apps jeweils mehr als eine Million mal heruntergeladen werden. Die Höhe der Gebühr beläuft sich auf 50 Cent pro Installation und Jahr. Die Core Technology Fee wird derweil allerdings auch durch die EU auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft. Ob sie dauerhaft Bestand haben wird und Epic sie somit längerfristig an Apple zahlen muss, dürfte sich in den nächsten Monaten zeigen.

Zu einem möglichen Veröffentlichungszeitpunkt ist derzeit noch nichts bekannt. Sobald ein Launch-Termin in Aussicht ist, erfahrt ihr es natürlich hier.