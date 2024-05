Apple Vision Pro: Deutschland-Start für diesen Sommer geplant

Apples Datenbrille Apple Vision Pro ist Anfang des Jahres gestartet, allerdings nur in den USA. Nachdem die Verkäufe nach dem ersten Hype teilweise eingebrochen sind, will Apple die Brille in weitere Märkte bringen. Der gut informierte Apple-Experte Mark Gurman will erfahren haben, dass Apple Vision Pro nach der WWDC auch in Deutschland startet. Ebenso wird ein Start in Frankreich, Australien, Japan, Südkorea, Singapur und China erwartet.

Laut Gurman hat Apple zahlreiche internationale Mitarbeiter nach Cupertino eingeladen, um Schulungen durchzuführen. Verkäufer und Verkäuferinnen lernen dort, wie man Apple Vision Pro „richtig“ vorführt. Die Schulungen dauern rund vier Tage und haben letzte Woche begonnen. Mit der Expansion in weitere Länder will Apple den Fokus erneut auf das Headset legen und ausloten, ob die Datenbrille auch international auf Interesse stößt.

Die Schulungen erinnern an jene, die in Cupertino in den Wochen vor dem Verkaufsstart der Vision Pro in den USA Anfang Februar abgehalten wurden. Kunden und Kundinnen, die einen Apple Store besuchen, um das Gerät auszuprobieren, erhalten eine etwa 20-minütige Präsentation der Funktionen.

Interesse an der Apple Vision Pro ist abgeflaut

Obwohl Apple Vision Pro in den USA von Anfang an auf großes Interesse stieß, ist die Nachfrage inzwischen abgeflaut und in einigen Einzelhandelsgeschäften verkauft Apple höchstens ein paar Brillen pro Woche. Auch die Anzahl der Vorführtermine ist deutlich zurückgegangen, wobei gebuchte Termine oftmals gar nicht mehr wahrgenommen werden. Mit mehr Werbung auf der eigenen Webseite will Apple dem Trend entgegenwirken.

Noch in diesem Sommer soll Apple Vision Pro auch in Deutschland erscheinen und Anfang Juni wird zudem die zweite Version des visionOS Betriebssystems erwartet. Ein deutscher Euro-Preis für die Apple Vision Pro ist weiterhin nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass das Headset mindestens 3.500 Euro kostet. Der US-Preis liegt bei 3.499 US-Dollar, der Euro-Preis könnte auch knapp unter 4.000 Euro liegen.

Habt ihr Interesse an Apple Vision Pro? Oder ist der Preis einfach viel zu hoch?