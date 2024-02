Apple Vision Pro startet heute offiziell in den USA

Durch die Zeitverschiebung müssen sich die US-Kunden und Kundinnen noch etwas gedulden, aber in wenigen Stunden verkauft Apple in den USA die neue Datenbrille Apple Vision Pro offiziell. Der Marktstart scheint erfolgreich zu sein, laut Kuo soll Apple rund 200.000 Headsets verkauft haben.

Hierzulande ist Apple Vision Pro nicht gestartet. Einige Modelle werden wir aber auch in Deutschland sehen – das scheint sicher. Falls ihr euch über Apps für Apple Vision Pro informieren wollt, musste man bisher den App Store über die Datenbrille aufrufen. Mit einer Änderung werden Apps für Vision Pro auch im App Store gelistet. Hier könnt ihr euch vorab ansehen, ob eine App für Vision Pro optimiert ist und Screenshots aufrufen.

Auch die Web-Vorschau wurde angepasst und zeigt jetzt an, ob eine App für Vision Pro angepasst wurde.

Things 3 für Apple Vision Pro optimiert

Das Aufgaben-Management-System Things ist bei uns jeden Tag im Einsatz. Die Entwickler haben pünktlich zum Start von Apple Vision Pro eine angepasste App für die Datenbrille veröffentlicht. Wie bei Things üblich: Die App muss für jede Plattform separat gekauft werden und Things für Vision Pro ist eine neue App und kostet einmalig 34,99 Euro (App Store-Link).

Mit Vision Pro können mehrere Fenster angezeigt und frei im Raum angeordnet werden. Mit verschiedenen Ansichten lässt sich die Anzeige individuell anpassen. Da Things umfangreiche Tastaturabkürzungen anbietet, kann man in Kombination mit einer Bluetooth-Tastatur noch schneller arbeiten.

Things 3 für Vision Pro ist ebenfalls mit einer Synchronisation ausgestattet und gleicht die Inhalte mit iPhone, iPad und Mac ab.

Apple Vision Pro in Deutschland

Bis zum offiziellen Start der Vision Pro in Deutschland wird noch einiges an Zeit vergehen. Die einschlägigen Experten gehen davon aus, dass ein Start in diesem Jahr ausgeschlossen ist. Deutschland soll wohl erst 2025 bedient werden.