Apple Vision Pro: 200.000 Stück verkauft, mehr Apps optimiert

Seit dem 19. Januar lässt sich Apple Vision Pro in den USA vorbestellen, am 2. Februar geht die Brille endlich in den Verkauf. Vor ein paar Tagen hatte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo schon berichtet, dass Apple zwischen 160.000 und 180.000 Stück verkauft haben soll. MacRumors will nun von besseren Zahlen erfahren haben und spricht von rund 200.000 verkauften Apple Vision Pro.

Interesse an Apple Vision Pro ist trotz des hohen Preises da. Kurz nach dem Vorbestellstart sind die Lieferzeiten stark angestiegen, auch die Möglichkeit, eine Datenbrille im lokalen Apple Store zu kaufen, war schnell erschöpft. Noch heute sollen die ersten Medienberichte online gehen, wodurch der Verkauf noch einmal angekurbelt werden könnte. Erwartet wird, dass Apple eine halbe Millionen Headsets produziert. Ob diese alle verkauft werden, bleibt abzuwarten.

Zoom für Apple Vision Pro

Zoom hat angekündigt, dass zum Start am 2. Februar auch eine App für Apple Vision Pro bereitsteht.

Personas : Die Benutzer werden durch eine authentische räumliche Darstellung ihrer selbst in Apple Vision Pro repräsentiert, sodass andere Meeting-Teilnehmer ihre Gesichts- und Handbewegungen sehen können.

: Die Benutzer werden durch eine authentische räumliche Darstellung ihrer selbst in Apple Vision Pro repräsentiert, sodass andere Meeting-Teilnehmer ihre Gesichts- und Handbewegungen sehen können. Räumliches Zoom-Erlebnis: Zoom auf Apple Vision Pro schafft ein realistisches Erlebnis, das auf die perfekte Größe skaliert werden kann. Dies ist ideal für Benutzer, die das Gefühl haben möchten, sich im selben Raum wie ihre Kollegen und Kunden zu befinden, ohne dass zusätzliche physische Geräte oder Einrichtungen erforderlich sind.

Zu den zusätzlichen Funktionen von Zoom auf Apple Vision Pro, die voraussichtlich noch in diesem Frühjahr verfügbar sein werden, gehören:

Freigabe von 3D-Objekten : In einigen Branchen wie Medien und Design ist die gemeinsame Nutzung von 3D-Dateien ein wichtiger Bestandteil des Workflows. Es ist zwar möglich, diese Dateien auf herkömmlichen Bildschirmen auszutauschen, aber das Erlebnis wird erst richtig lebendig, wenn man die Objekte im Kontext einer Umgebung sieht. Ein Animationszeichner oder Spieldesigner könnte zum Beispiel das neueste Charaktermodell über die 3D-Objektfreigabefunktionen von Zoom gemeinsam nutzen und teilen.

: In einigen Branchen wie Medien und Design ist die gemeinsame Nutzung von 3D-Dateien ein wichtiger Bestandteil des Workflows. Es ist zwar möglich, diese Dateien auf herkömmlichen Bildschirmen auszutauschen, aber das Erlebnis wird erst richtig lebendig, wenn man die Objekte im Kontext einer Umgebung sieht. Ein Animationszeichner oder Spieldesigner könnte zum Beispiel das neueste Charaktermodell über die 3D-Objektfreigabefunktionen von Zoom gemeinsam nutzen und teilen. Zoom Team Chat : Der Team Chat ist eng in Zoom Meetings integriert und macht es einfach, Informationen auszutauschen und mit Teamkollegen in Kontakt zu treten. Apple Vision Pro Nutzer können mit Team Chat in der Zoom App mit Kollegen zusammenarbeiten und die Kommunikation optimieren.

: Der Team Chat ist eng in Zoom Meetings integriert und macht es einfach, Informationen auszutauschen und mit Teamkollegen in Kontakt zu treten. Apple Vision Pro Nutzer können mit Team Chat in der Zoom App mit Kollegen zusammenarbeiten und die Kommunikation optimieren. Anheften in der realen Welt: Benutzer können bis zu fünf Zoom Meeting-Teilnehmer an beliebiger Stelle in ihrem physischen Raum anheften, mit der Option, den Hintergrund der angehefteten Teilnehmer zu entfernen, damit sich Apple Vision Pro-Benutzer stärker mit den Teilnehmern des Meetings verbunden fühlen.

Carrot Weather für Apple Vision Pro

Auch Carrot Weather (App Store-Link) wird ab Freitag für Apple Vision Pro verfügbar sein und bringt spannende Funktionen mit. Die App für visionOS wurde neu gestaltet und zeigt Informationen wie die aktuelle Temperatur, stündliche und tägliche Vorhersagen, Sonnenauf- und -untergangszeiten, Mondphasen, Luftqualität und mehr an.

Der interaktive 3D-Globus sieht besonders beeindruckend aus und zeigt Temperaturen sowie Windgeschwindigkeiten und Niederschlagsintensität auf der ganzen Welt an. „Es ist einfach cool, auf einen Globus zu schauen, der in Ihrem Wohnzimmer schwebt.“, sagt Entwickler Brian Mueller.

Carrot Weather ist ein kostenloser Download, alle Funktionen sind aber nur im Premium-Abo erhältlich.