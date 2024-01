PureVPN ausprobiert: Schnelle Server, stabile Verbindungen

Anzeige. Wir haben euch ja schon mehrere VPN-Dienste vorgestellt, heute möchte ich euch meine eigenen Erfahrungen mit PureVPN mitteilen. Der Anbieter mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln bietet zuverlässige Qualität zum günstigen Preis. Aktuell bekommt ihr beim 2-Jahres-Plan vier Monate geschenkt und spart insgesamt satte 85 Prozent.



PureVPN Standard : 2 Jahre + 4 Monate für 48,63 Euro statt 318,08 Euro (zum Angebot) nur 1,73 Euro pro Monat

: 2 Jahre + 4 Monate für 48,63 Euro statt 318,08 Euro (zum Angebot) PureVPN Plus : 2 Jahre + 4 Monate für 73,42 Euro statt 433,16 Euro (zum Angebot) inklusive Passwort-Manager und Dateiverschlüsselung nur 2,62 Euro pro Monat

: 2 Jahre + 4 Monate für 73,42 Euro statt 433,16 Euro (zum Angebot) PureVPN Max : 2 Jahre + 4 Monate für 91,80 Euro statt 535,36 Euro (zum Angebot) inklusive Passwort-Manager, Dateiverschlüsselung und Datenschutzmanager nur 3,27 Euro pro Monat

: 2 Jahre + 4 Monate für 91,80 Euro statt 535,36 Euro (zum Angebot)

Mehr als 6.500 Server in 78 Ländern

Die Auswahl der Server ist wirklich sehr groß, insgesamt gibt es mehr als 6.500 Server in mehr als 78 Ländern. Für Europa stehen zum Beispiel 2.554 Server bereit, in Asien sind es 539 Server, in Nordamerika 1.688 Server. Je nach Gebiet sind zahlreiche Standorte wählbar, falls ihr direkt über eine bestimmte Stadt verbunden sein wollt.

PureVPN gibt es auch für das Apple TV

Der Anbieter PureVPN stellt für alle gängigen Plattformen Apps zum Download bereit, unter anderem für Mac, Windows und Linux. Ebenso gibt es mobile Apps für iPhone, iPad und Android, sogar Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox und Edge stehen bereit. Besonders spannend ist auch die PureVPN App für das Apple TV. PureVPN zählte zu den ersten Anbietern, die eine App für das Apple TV bereitgestellt haben. So könnt ihr auch über den großen Fernseher via VPN andere Verbindungen aufbauen und zum Beispiel Inhalte freischalten, die sonst durch Geoblocking gesperrt wären.

Schnelle Verbindungen an vielen Standorten

Obwohl wir hier im Büro mit Glasfaser unterwegs sind, kommen per WLAN nur maximal 100 MBits im Download und 50 MBits im Upload an. Die volle Geschwindigkeit erhalte ich auch via PureVPN bei vielen ausgewählten Ländern, zum Beispiel über die USA, die Niederlande, Frankreich, Italien, die Türkei, die Schweiz und mehr. Einige Server sind sogar so schnell, dass ich die komplette Bandbreite gar nicht nutzen kann, da mein eigener Internetanschluss nunmal nicht schneller ist. In besonders weit entfernten Ländern, zum Beispiel Japan, Australien, Neuseeland und Co. sind die Geschwindigkeiten nicht ganz so rasant, aber immer noch fürs Streaming ausreichend.

Server für optimiertes Streaming

Die Verbindung wird verschlüsselt aufgebaut, außerdem bietet PureVPN auch einen Kill Switch, eine dedizierte IP (Add-on) und DDoS-Schutz (Add-on). Mit einem VPN könnt ihr eure eigene IP-Adresse verschleiern und anonym durch das Web surfen. Ich setze ein VPN immer dann ein, wenn zum Beispiel Inhalte durch Geblocking nicht abrufbar sind. Außerdem gibt es optimierte Server fürs Streaming, zum Beispiel für Amazon Prime US, HBO GO, Netflix US, Hulu, BBC, ITV, Paramount Plus und viele mehr. Da einige Anbieter gegen VPNs vorgehen, kann es immer mal passieren, dass die aktuelle Verbindung blockiert wird. Mit den optimierten Servern soll dieses Szenario aber möglichst wenig auftreten.

PureVPN für die ganze Familie

Mit einem PureVPN-Abo könnt ihr bis zu zehn Geräte gleichzeitig nutzen und so nicht nur euch per VPN schützen, sondern auch die Familie. Logs werden nicht gespeichert oder an Dritte weitergegeben. Des Weiteren gibt es online ein umfangreiches Support-Center mit hilfreichen Infos und vielen Guidelines. Diese sind nur auf Englisch verfügbar und helfen zum Beispiel bei der Installation, bei Einstellungen und mehr. Ein 24/7 Live-Chat ist vorhanden, der aber nur auf Englisch zuverlässig funktioniert.

Generell muss man sagen: Die Übersetzungen sind an vielen Stellen nicht das Gelbe vom Ei. Ja, man versteht definitiv was gemeint ist, aber manche Wörter klingen im Zusammenhang nicht so passend. Das Dashboard wird zum Beispiel als “Armaturenbrett” bezeichnet. Hier hätte man einfach das englische Wort übernehmen können oder als Alternative “Startseite” nutzen können. “Armaturenbrett” ist zwar nicht falsch, wird hierzulande aber immer mit Autos in Verbindung gebracht. Hier sollte PureVPN in Zukunft nachbessern und auf bessere Übersetzungen setzen.

PureVPN ist preisgünstig

VPN-Services kauft man immer im Angebot – und PureVPN ist ein zuverlässiger und guter Anbieter mit tollen Preisen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, es gibt viele Features, Support auf allen Plattformen, viele und schnelle Serverstandorte, eine einfache Bedienung und mehr. Wenn das Abo ausläuft, verlängert es sich zu einem leicht erhöhten und fairen Preis. Natürlich könnt ihr auch wieder auf ein neues Angebot hoffen, das sicher nicht lange auf sich warten lässt.

