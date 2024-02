Tim Cook kündigt KI-Funktionen für iOS 18 an

Apple hat die neusten Quartalsergebnisse veröffentlicht und Tim Cook hat gleichzeitig ein paar weitere Details verraten. Es ist kein Wunder, dass auch Apple sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt und laut Cook wird Apple „weiterhin viel Zeit und Mühe investieren“. Einzelheiten sollen im Laufe des Jahres bekganntgegben werden, die kommende WWDC im Juni ist die passende Veranstaltung.

Gerüchten zufolge wird iOS 18 eines der größten Updates in der Geschichte des iPhones. Apple arbeitet angeblich an einer generativen KI-Technologie, mit der Siri einen deutlichen Sprung machen wird, aber auch weitere Apps davon profitieren sollen. Die Künstliche Intelligenz könnte in das ganze Betriebsystem integriert werden und auch in Apps wie Apple Music, Pages und Xcode einziehen.

Mehr als 2 Milliarden aktive Geräte

Im Ergebnisbericht für das erste Geschäftsquartal 2024 habt ihr es schon kurz gelesen: Apple zählt weltweit mehr als 2 Milliarden aktive Geräte. Darunter zählen iPhone, iPad, Mac, AirPods und weitere Apple-Geräte. Es handelt sich um einen neuen Rekord, zuletzt hatte Apple im Januar 2023 von 2 Milliarden Geräten gesprochen.

Apple nannte keine Zahlen für einzelne Geräte, aber Apple hat seit langem mehr als eine Milliarde aktive iPhones weltweit.