Words in Progress: Endlich mal ein deutsches Wortspiel

Auf Apple Arcade sind schon einige Wortspiele und Kreuzworträtsel verfügbar, die meisten davon haben allerdings einiges gemeinsam: Sie sind nur auf Englisch verfügbar. Bei der jüngsten Neuerscheinung ist das zum Glück anders: Words in Progress (App Store-Link) kann in insgesamt 14 Sprachen gespielt werden, eine davon ist Deutsch.

Words in Progress steht auf Apple Arcade zum Download bereit, ihr benötigt also ein aktives Abonnement. Dann ist der Download aber nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern auch auf Apple TV und Mac möglich. Ich habe Words in Progress auf dem iPhone ausprobiert.

Gespielt wird Words in Progress auf einem Spielfeld mit sieben Zeilen. Jede leere Zeile wird, solange noch Spielsteine verfügbar sind, mit einem Buchstaben gefüllt. Diese Buchstaben kann man dann in eine andere Zeile ziehen und dort mit einem weiteren Buchstaben kombinieren. Auf diese Art und Weise erstellt man dann erste Silben und später ganze Wörter.

Fertige Wörter können dann einfach nach oben in den Punktebereich geschoben werden, um Platz für neue Buchstaben zu schaffen. Oder man riskiert ein wenig und versucht, zwei Wörter miteinander zu kombinieren – aus Auto und Reifen kann man das besonders wertvolle Wort Autoreifen.

Diese Spielmodi bietet Words in Progress

Words in Progress bietet euch verschiedene Spielmodi. Neben täglichen Herausforderungen und einem Endlosmodus gibt es auch den normalen Spielmodus, in dem man asynchron gegen Freunde oder zufällig Gegner antritt und mit den gleichen Mitteln versucht, mehr Punkte zu holen. Am Ende des Spiels gibt es dann eine Auswertung mit den Punkten und gebildeten Wörtern. Eine klasse Sache, um sich beispielsweise familienintern ein wenig zu duellieren.

Mir gefällt Words in Progress auf jeden Fall prima, denn auch die grafische Gestaltung und die musikalische Untermalung sind absolut gelungen. Definitiv ein Tipp für alle, die gerne mit Buchstaben und Wörtern knobeln.