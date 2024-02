Webex: Neue App fürs Apple TV 4K ermöglicht Videoanrufe auf dem großen Screen

Mit der Einführung einer neuen Webex-App, die für das Apple TV 4K entwickelt wurde, lässt sich jetzt die Continuity Camera auf dem iPhone oder iPad verwenden, um an Webex-Anrufen auf dem großen Bildschirm mit bis zu 25 Personen teilzunehmen. Dies teilte der Webex-Eigentümer Cisco am Mittwoch mit.

In der Beschreibung von Webex heißt es:

„Um an einem Meeting teilzunehmen, schließen Sie einfach Ihr iPhone oder iPad drahtlos an das Apple TV 4K an und nutzen Sie die Vorteile der Mikrofone und der Videokamera. Webex sorgt für kristallklares Audio und Video für die Zusammenarbeit auf Ihrem Apple TV 4K. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt die Webex-App eine Vorschau Ihres Video- und Mikrofonstatus an, bevor Sie an der Besprechung teilnehmen. Mit Ihrer Siri-Fernbedienung können Sie die Anrufsteuerung während des Meetings sowie Mikrofon und Video auf Ihrem iPhone oder iPad steuern.“