Apple: Zum 17. Mal in Folge „meistbewundertes Unternehmen der Welt“

Zum nunmehr 17. Mal in Folge sicherte sich Apple in diesem Jahr den ersten Platz auf der Liste der „am meisten bewunderten Unternehmen der Welt“, die jährlich von Fortune veröffentlicht wird. Über 300 Unternehmen sind dort gelistet; Apple schaffte es wiederholt auf den vordersten Rang. Auf Platz zwei und drei folgen mit Microsoft und Amazon zwei weitere Tech-Giganten. Die Top 3 bleibt somit im fünften Jahr in Folge in der gleichen Form bestehen.

Für das Ranking bewertet Fortune Unternehmen anhand diverser „Schlüsselattribute für den guten Ruf“, etwa Innovation, Qualität des Managements, soziale Verantwortung etc. Die Daten werden per Befragung von mehr als 3.700 Führungskräften, Direktoren und Wertpapieranalysten erhoben. Dazu arbeitet Fortune mit der Unternehmensberatung Korn Ferry zusammen.

Fortune schreibt:

„Um unsere 50 All-Stars auszuwählen, hat Korn Ferry 3.720 Führungskräfte, Direktoren und Wertpapieranalysten, die an den Branchenumfragen teilgenommen haben, gebeten, die 10 Unternehmen auszuwählen, die sie am meisten bewundern. Sie wählten aus einer Liste, die sich aus den Unternehmen zusammensetzte, die in den letztjährigen Umfragen zu den besten 25 % gehörten, sowie aus den Unternehmen, die zu den besten 20 % ihrer Branche gehörten. Jeder konnte für jedes Unternehmen in jeder Branche stimmen.“

Apple in jeder Kategorie vorn

Apple führt das Ranking in jeder Kategorie an. Der KI-Computing-Anbieter NVIDIA erreichte in diesem Jahr sein bestes Ranking bis jetzt und klettert auf Platz 10 der Hauptliste. Wenn ihr euch das gesamte Ranking im Detail anschauen wollt, könnt ihr das auf der Webseite von Fortune tun. Der Beitrag verbirgt sich allerdings hinter einer Paywall.