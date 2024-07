Jetpack Joyride 2: Apple Arcade-Klassiker mit großem Independence Day-Update

Barry Steakfries und sein pfeilschneller Jetpack gehört wohl zu den absoluten Kultfiguren des App Stores. Jetpack Joyride ist seit August 2022 auch in einer neuen Variante als Jetpack Joyride 2 (App Store-Link) bei Apples Spiele-Sammlung Apple Arcade erschienen. Das Spiel lässt sich für die üblichen unterstützten Plattformen herunterladen und benötigt neben 470 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache zur Verfügung.

Wer Jetpack Joyride noch nicht kennt: Das Kult-Game gehört wohl zu den besten Endless Runnern für Mobilgeräte und wurde bereits im Jahr 2011 im App Store veröffentlicht. Seinerzeit wurde Jetpack Joyride zunächst kostenpflichtig angeboten, bereits kurze Zeit später aber als Freemium-Titel angeboten. Seitdem finanziert sich der Original-Titel über In-App-Käufe, mit denen sich weitere Gadgets, Ausrüstung und Power-Ups erwerben lassen.

Am Spielprinzip selbst hat sich auch in der Apple Arcade-Version zunächst einmal nichts geändert: Als Barry Steakfries muss man sich durch die Level kämpfen, natürlich mit einem Jetpack auf dem Rücken. Doch Barry verfügt auch über spezielle Fahrzeuge und Schutzanzüge, die ihm das Leben erleichtern. Wird das Fahrzeug oder der Anzug beschädigt, ist Barry auf sich alleine gestellt und hat nur noch sein Jetpack zur Verfügung.

Neue Events mit Feuerwerk und Strandgeschehen

Für Jetpack Joyride 2 hat das Entwicklerteam der Halfbrick Studios allerdings auch einiges umgekrempelt und Neuerungen eingebaut. So gibt es in Jetpack Joyride 2 erstmals eine HD-Grafik, neue Animationen, neue Mechanismen und auch eine neue Spielweise. Barry wird beispielsweise gleich zum Start auch mit einer Pistole ausgestattet, mit der er sich gegen Bots und andere Kontrahenten zur Wehr setzen kann. Auch Boss Fights stehen an der Tagesordnung.

Zudem stellt das Halfbrick-Team regelmäßig neue Updates für Jetpack Joyride 2 zur Verfügung. Passend zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli, dem Independence Day, liefert man jetzt Version 2.11.10 des Spiels bei Apple Arcade aus, das mit einigen spannenden Neuheiten und Extras daher kommt. Das sagt der Changelog zu den neuen Inhalten:

Neues Event: Feiere den Independence Day mit EINER MENGE Feuerwerk!

Neues Event: Genieße eine Pause am Strand mit Sonne, Meer und Sand!

Neue Vision Pro-Funktion: Viel Spaß mit den neuen 3D-Effekten für den Schwerkraftanzug MK-2.

Wir haben eine Option hinzugefügt, um den Tiefeneffekt in den Bildschirmen an- bzw. abzuschalten.

Darüber hinaus stellt das Entwicklerteam die üblichen Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen zur Verfügung. Jetpack Joyride 2 in Version 2.11.10 steht ab sofort für alle Personen mit aktivem Apple Arcade-Abonnement kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Ein Abo für Apple Arcade ist nach Ablauf einer siebentägigen kostenlosen Probephase zum monatlichen Preis von 6,99 Euro erhältlich.