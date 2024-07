ESR Geo Wallet ist ein Portemonnaie mit AirTag- und Wo ist?-Funktion

Apples AirTags sind dafür gemacht, um Gegenstände wie zum Beispiel einen Schlüssel, Reisegepäck oder weitere Objekte zu tracken. Gehen sie verloren, lassen sie sich über die Wo ist?-App oftmals schnell aufspüren, da alle Apple-Geräte den Standort des AirTags anonym senden. Da der AirTag mit 8 Millimeter nicht ganz so dünn ist, macht er im Portemonnaie leider keine so gute Figur. Hier kommt das neue ESR Geo Wallet ins Spiel, eine Geldbörse mit integrierter AirTag-Funktion.

Das ESR Geo Wallet kann nicht nur Bargeld aufbewahren, sondern auch Bezahlkarten und Ausweise. ESR gibt an, dass die Geldbörse zwei Ausweise, zehn Geldscheine, sieben Bezahlkarten und mehr als 15 Münzen aufnehmen kann. Gleichzeitig ist die AirTag-Funktionalität sowie ein Lautsprecher mit an Bord, um die Geldbörse bei Verlust aufspüren zu können. Laut ESR ist das Geo Wallet besonders leicht und kompakt, damit es in jede Hosentasche passt.

Darüber hinaus schützt das ESR Geo Wallet Karten vor unbefugten NFC-Scans und wird in verschiedenen Farben angeboten, darunter Elephant Gray, Carbon Fiber, Twilight Black, Opal Gray, Aged Leather, Cocoa und Tangerine. Auf der Produktseite könnt ihr euch die Farben ganz unten ansehen.

ESR Geo Wallet startet ab dem 16. Juli auf Kickstarter

ESR startet ab dem 16. Juli eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Geo Wallets, wobei ihr euch schon jetzt per E-Mail registrieren könnt, um möglichst viel Rabatt zum Start zu erhalten. Ein Preis für die smarte Geldbörse ist noch nicht bekannt. Gut: Der Akku lässt sich aufladen, damit die Geldbörse nicht voreilig zu Elektroschrott wird.

Wir werden euch auf den Start der Kickstarter-Kampagne aufmerksam machen und eventuell können wir euch sogar vorab eigene Eindrücke und Bilder liefern. Die Anfrage bei ESR läuft.