Fraenk: Ab sofort 2 GB mehr Datenvolumen gratis für alle

Bei Fraenk, ein Tarif der Telekom, passt einfach das Preis-Leistungsverhältnis. Eigentlich handelt es sich um den Tarif „10 für 10“, bei dem ihr für 10 Euro pro Monat 10 GB Daten bekommt. Doch der Spruch ist jetzt hinfällig, denn Fraenk erhöht das Datenvolumen für alle Kunden und Kundinnen um 2 GB. Demnach gibt es im Basis-Tarif ab sofort 12 GB für 10 Euro.

Auch Bestandskunden und Kundinnen dürfen sich freuen, denn die Aufwertung gilt für alle. Unabhängig davon, ob ihr euer Datenvolumen schon mit „For Friends“-Empfehlungen aufgestockt habt, bekommt auch ihr die 2 GB gratis on top. Mit dem Montaswechsel zum 1. Juni 2024 gibt es die 2 GB dauerhaft und ohne weitere Kosten in allen Tarifen on top. Folgende Tarifoptionen bietet Fraenk ab heute an:

Fraenk: Alle Tarife in der Übersicht

Fraenk Flat mit 12 GB (statt 10 GB) Datenvolumen für 10 Euro

Fraenk Flat mit 22 GB (statt 20 GB) Datenvolumen für 15 Euro

Bei beiden Varianten ist eine Allnet Telefonie- und SMS-Flat enthalten. fraenk ist der günstige Tarif im 5G-Netz der Telekom mit maximal 25 Mbit/s, der sich vollständig per App abschließen und verwalten lässt. Ohne Vertragslaufzeit, ohne Stress.

Seit Mitte Mai ist euch die EU-Auslandstelefonie möglich, ebenso kann man eine optionale Day Flat buchen, die für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen für 7 Euro ermöglicht. Mit dem Code MELT3 könnt ihr euch bei der Buchung 4 GB dauerhaft gratis sichern. Heißt: Für 10 Euro bekommt ihr direkt 16 GB Datenvolumen.