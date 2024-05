Ecovacs Deebot X5 Omni: Neuer Wisch- und Saugroboter startet

Der Roboter-Kampf geht in die nächste Runde. Während sich Dreame und Roborock ein Duell um den aktuell besten Saug- und Wischroboter liefern, hat Ecovacs mit dem X2 Omni nicht so sehr punkten können. Insbesondere die Erkennung kleinerer Objekte hat in unserem Test nicht ganz so gut funktioniert. Aber der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

Der Deebot X5 Omni von Ecovacs ist bereits bei Amazon gelistet und soll 1.099 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits möglich, ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Und auch rund um die technischen Daten und Funktionen liefert die Produktseite bei Amazon noch keine Informationen.

Was aber bereits erkennbar ist: Auch beim kommenden Roboter setzt Ecovacs weiterhin auf der D-förmige Design. So kann der Deebot X5 Omni leichter bis an Kanten und in Ecken hinein reinigen. Außerdem verzichtet man wieder auf einen Turm, stattdessen sind die Sensoren in der Front und an den Seiten untergebracht. So wird eine recht geringe Bauhöhe von nur 9,5 Zentimetern erzielt.

Chinesische Webseite verrät weitere Details

Auf der chinesischen Webseite von Ecovacs gibt es noch einige weitere Details rund um den Deebot X5 Omni. Der Roboter soll über eine Saugkraft von 12.800 Pa verfügen, was ein extrem hoher Wert ist. Außerdem soll an der Bürste ein Messer untergebracht sein, das lange Haare durchtrennt und ein Aufwickeln verhindert.

Neben Basis-Funktionen, wie etwa der automatischen Teppich-Erkennung mitsamt Anheben der Wischpads, gibt es noch einige Extras. So sollen die Wischpads mit bis zu 70 Grad heißem Wasser gereinigt werden, was Schmutz und Bakterien den Kampf ansagen dürfte. Zudem soll auch eine Montage am Wasseranschluss und Wasserablauf möglich sein.

Was der Deebot X5 Omni sonst noch alles drauf hat, wird uns Ecovacs sicherlich noch verraten. Wir gehen davon aus, dass der Marktstart in Europa bereits in Kürze erfolgen wird.