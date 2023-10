Ecovacs X2 Omni im Test: Der eckige Saug- und Wischroboter

Die kleinen Haushaltshelfer sind über die Jahre besser geworden und während in den letzen Jahren fast ausschließlich runde Saug- und Wischroboter verkauft wurden, setzt Ecovacs beim neuen Flaggschiff-Modell Ecovacs X2 Omni (Amazon-Link) auf eine eckige D-Form. Im Test wollen wir herausfinden, ob durch die Bauform Ecken wirklich besser gereinigt werden.

Der Ecovacs X2 Omni ist schnell aufgebaut und parkt in seiner Absaug- und Wischstation ein. In der Station befindet sich ein 4 Liter großer Frischwasser- sowie ein 3,5 Liter großer Schmutzwassertank. Zudem ist hier ein 3 Liter großer Staubbeutel vorhanden, in den nach der Arbeit der Schmutz abgesaugt wird. Die Station ist insgesamt im Vergleich zum Vorgänger kleiner geworden und misst nur noch 44,3 x 39,4 x 52,8 Zentimeter – einen entsprechend großen Platz benötigt man aber dennoch.

Tolle Verarbeitung und gute Qualität

Bei einem Top-Modell erwartet man hochwertige Qualität und die bekommt man hier auch. Sowohl die Station als auch der Roboter selbst sind top verarbeitet. Das Design ist gelungen, hier sieht und fühlt man die Premium-Qualität. Der integrierte Akku ist 6.400 mAh groß und kann circa 210 Minuten am Stück arbeiten, die Saugleistung ist mit 8000 Pascal sehr hoch.

Navigation und Reinging

Neu beim Ecovacs X2 Omni ist auch die Tatsache, dass es keinen Laserturm mehr auf der Oberseite gibt. Der Laser befindet sich jetzt auf der linken Seite, daraus resultiert, dass der Roboter selbst nur noch 9,5 Zentimeter hoch ist – und so besser unter Möbeln, Sofas und Betten reinigen kann. Doch beeinflusst diese Entscheidung die Navigation?

Bei meinen Testfahrten hat der X2 Omni zwar immer zuverlässig alles gereinigt, dennoch ist die Navigation zusammen mit der verbauten Kamera nicht ganz so perfekt wie man es von anderen Top-Modellen gewohnt ist. Da der Laser jetzt auf der linken Seiten angebracht ist, kann sich dieser nicht sofort um 360 Grad umsehen. Daraus resultiert, dass der Roboter sich öfters auf der Stelle dreht, um sich besser orientieren zu können. Das muss man wohl in Kauf nehmen, wenn man eine flachere Bauweise gewählt hat.

Ist der X2 Omni einmal unterwegs findet er sich aber gut in der Wohnung zurecht und kann mit der AIVI 3D-Technolgie zusammen mit den Kameras auf der Front Objekte umfahren. Das geht auch bei kleineren Objekten, ganz kleine Gegenstände wie Kabel oder ähnliches sollte man aber vorsorglich aus dem Weg räumen.

Mit der 20 Zentimeter breiten Bürste nimmt der X2 Omni bei einer Fahrt mehr Schmutz auf als andere Geräte, zudem ist er mit 32 Zentimeter Breite schmaler als andere. Laut Hersteller kann der Ecovacs X2 Omni jetzt bis zu 99,7 Prozent in Ecken reinigen, in der Praxis zeigt sich aber, dass je nach Beschaffenheit die Ecken nicht immer perfekt angefahren werden. Das ist schade, denn genau das soll ja eines der Vorteile der neuen Bauform sein.

Wird es mal etwas enger, macht sich die eckige Form leider negativ bemerkbar, da der Roboter doch sehr vorsichtig unterwegs ist. Obwohl genügend Platz da ist, werden schmale Passagen, vor allem mit Ecken, nur sehr vorsichtig befahren. Manchmal hat man den Eindruck, der Ecovacs X2 Omni weiß selbst nicht, dass er nicht mehr rund, sondern eckig ist.

Zwei Wischpads sorgen für Sauberkeit

Der X2 Omni hat zwei Wischpads auf der Rückseite, die euren Boden mit Wasser reinigen. Das Frischwasser wird in der Station abgeholt und im kleinen Wassertank im Roboter aufbewahrt. Per App lässt sich die Durchflussrate bestimmen, hier kann man also mit wenig oder viel Wasser wischen. Die Wischpads können um 15 Millimeter hochgefahren werden, damit Teppiche in einem Reinigungsdurchgang nicht nass gemacht werden. Das funktioniert gut und zuverlässig. Hochflorteppiche sind für Saug- und Wischroboter aber ungeeignet, hier sollte man per App eine NoGo-Zone einrichten.

Zum Einsatz kommt hier das OZMO Turbo 2.0 Rotations-Wischsystem, bei dem die Wischpads 180 Mal pro Minute drehen und ein Druck von 6N ausgeübt wird. Flecken werden gelöst, bei stark eingetrockneten Flecken ist die Reinigung nicht immer perfekt. Die Wischpads lassen dabei immer einen kleinen Rand zur Kante, eine echte Kantenreinigung ist nicht verfügbar.

Heißlufttrocknung in der Station

Der X2 Omni fährt während der Arbeit wieder zurück zur Station und reinigt die Wischpads erneut, damit der Dreck nicht nur auf dem Boden verteilt wird. Per App könnt ihr die Intervalle selbst bestimmen. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, fährt der Roboter zurück zur Station, reinigt seine Wischpads, saugt den Staub ab und startet die Heißlufttrocknung. Mit einem 55 Grad heißen Luftzug werden die nassen Wischpads getrocknet, damit hier keine Gerüche oder Schimmel entstehen können.

Eine Absaug- und Wischstation ist wirklich grandios. Ihr müsst deutlich weniger manuell eingreifen. Der Staubbeutel muss deutlich seltener gewechselt werden. Das Schmutzwasser solltet ihr aber zeitnah leeren, wenn der Tank voll ist, sonst kann es ekelig werden. Ist kein Frischwasser mehr vorhanden, verrichtet der Ecovacs X2 Omni weiterhin seine Arbeit, allerdings wird dann nur gesaugt und nicht gewischt. Daher sollte man auch das Frischwasser nachfüllen, wenn man per App darauf aufmerksam gemacht wird.

Ecovacs Home App als Steuerzentrale

In der Ecovacs Home App richtet ihr den X2 Omni ein und könnt alle Einstellungen vornehmen. Hier sind alle bekannten Funktionen an Bord, ihr könnt eure Karte bearbeiten, Räume benennen, virtuelle Grenzen einzeichnen, NoGo-Zonen festlegen und mehr. Auch die Optionen für die Station können schnell geändert werden, untern anderem lässt sich das Waschintervall für die Pads justieren. Ein oder mehrere Zeitpläne sind natürlich obligatorisch.

Die Ecovacs Home App ist einfach zu bedienen, in deutscher Sprache verfügbar und bietet sogar eine optionale 3D-Karte. Zur Nutzung wird eine Registrierung vorausgesetzt.

Eckig oder rund?

Der eckige Ecovacs X2 Omni macht einen guten Job, ist im Vergleich zu anderen Top-Modellen in der Navigation aber nicht ganz so sicher – das hat der Vorgänger zum Beispiel besser gemacht. Die eckige Form kann seine Vorteile nicht komplett ausspielen, hier müsste Ecovacs per Software noch etwas nachbessern. Die flache Bauform ist natürlich für alle super, die viele Möbel haben, die relativ wenig Platz in der Höhe bieten. Die Station ist genial und bietet auch eine einfache Reinigung, da man direkt das komplette Modul aus der Station nehmen kann. So muss man seine Hände nicht in die Station stecken und umständlich reinigen, sondern nimmt einfach das Modul raus und reinigt es am Waschbecken, in der Dusche, in der Badewanne oder an der Außenzapfstelle im Garten.

Das kostet de Ecovacs X2 Omni

Der Ecovacs X2 Omni ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1399 Euro ausgeschrieben. Das Gerät ist in Schwarz und Weiß erhältlich, wobei auf der schwarzen Variante Staub deutlich schneller sichtbar wird. Das Schwarz wirkt zwar etwas edlere, ich würde aber eher zur weißen Variante greifen.

Am Prime Day günstiger

Zum heutigen Prime Day lässt sich der schwarze Ecovacs X2 Omni für 1291,05 Euro statt 1399 Euro kaufen, die weiße Variante kostet 1299 Euro statt 1399 Euro. Die Preise werden noch bis zum 15. Oktober gültig sein.

