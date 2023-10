Anker Nano: Zwei Powerbank-Tipps mit und ohne Kabel

Vor einiger Zeit habe ich euch bereits die Anker 533 PowerCore Powerbank vorgestellt. Trotz 10.000 mAh Kapazität ist die tragbare Batterie äußerst kompakt gestaltet und punktet zudem mit einem kleinen Display, das unter anderem die verbleibende Kapazität in Prozent anzeigt. Rund um den Prime Day bekommt ihr diese wirklich sehr kompakte Powerbank für nur 37,99 Euro (Amazon-Link), also mit einem Rabatt in Höhe von 24 Prozent gegenüber dem Listenpreis.

Anker Powerbank 10.000mAh, 533 PowerCore mit Power Delivery Technologie (PD 30W max.... 30W HÖCHSTLADELEISTUNG: Lade dein iPhone mit bis zu 30W und erlebe eine 3x schnellere Ladegeschwindigkeit als bei einer Standardladung.

UNUNTERBROCHENE VIDEO-SPIELZEIT: Freue dich unterwegs auf bis zu 20 Stunden zusätzlicher Unterhaltung auf deinen Lieblingsgeräten.

Die neue Anker Nano Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel

Falls ihr schon auf die neue iPhone-Generation umgestiegen seid, hätte ich unabhängig vom Prime Day noch eine weitere Empfehlung für euch: Die neue Anker Nano Powerbank mit eingebautem USB-C-Kabel. Dieses Modell ist erst kürzlich auf den Markt gekommen und soll in verschiedenen Farben verfügbar gemacht werden, die schwarze Powerbank ist bereits zum Preis von 49,99 Euro (Amazon-Link) bestellbar.

Die Neuerscheinung hat ähnlich kompakte Maße: 10,4 × 5,2 × 2,6 Zentimeter sind auf dem Datenblatt vermerkt. Mit integriert ist ein USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Trageschlaufe dient. Ob das Design-technisch nach eurem Geschmack ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, jedenfalls muss man nicht extra ein Kabel mitschleppen, sondern kann neue iPhones und natürlich alle anderen USB-C-Geräte direkt anschließen.

Anker gibt die Leistung mit maximal 30 Watt an, wobei das von der aktuellen iPhone-Generation gar nicht ganz ausgereizt wird. Mit einem iPhone 15 Plus konnten wir 26,1 Watt Ladeleistung erzielen, mit einem iPad Air konnten wir mit 27 Watt aufladen.

Zusätzlich zum integrierten Kabel bietet die neue Anker Nano Powerbank einen zusätzlichen USB-C-Anschluss mit ebenfalls 30 Watt Leistung und einen klassischen USB-A-Port mit 22,5 Watt Leistung. Sollten mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die Gesamtleistung der Powerbank maximal 24 Watt.

Die verbleibende Kapazität und die restliche Ladedauer wird per Knopfdruck auf einem kleinen Display angezeigt. Das funktioniert nicht nur beim Laden von Geräten, sondern auch beim Aufladen der Powerbank selbst. Praktischerweise ist auch dafür kein zusätzliches Kabel erforderlich, die Powerbank kann einfach mit dem eigenen Kabel an ein Netzteil angeschlossen werden.