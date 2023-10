Kindle Scribe: Verbesserte Synchronisation mit iOS-App

Der XXL-eBook-Reader Kindle Scribe ist nicht nur zum Lesen von Büchern gedacht, sondern auch für handschriftliche Notizen. Was anfangs noch recht eingeschränkt war, wird dank Software-Updates immer weiter ausgebaut. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten rund um den Kindle Scribe.

Solltet ihr handschriftliche Notizen in einem Buch eingefügt haben, werden diese nun auch in der Kindle-App auf dem iPhone und iPad angezeigt. Das gilt auch für Hervorhebungen. Solltet ihr auch ein Android-Gerät nutzen, müsst ihr euch dort noch ein wenig gedulden – ein entsprechendes Update für die Kindle-App soll dort erst Anfang 2024 folgen.

In Kürze soll es bereits ein weiteres Software-Update für den Kindle Scribe geben, mit dem Mehrfachauswahl- und Massenaktionen für Notizbücher ermöglicht werden sollen. Damit soll es einfacher sein, Seiten in Notizbüchern zu verwalten und zu organisieren. So kann man beispielsweise mehrere Seiten auswählen und sie dann verschieben, löschen, exportieren oder in Text umwandeln.

Am Prime Day nur mit begrenzten Rabatten

Den Kindle Scribe bekommt ihr aktuell leider nicht deutlich günstiger, bei ausgewählten Modellen lässt sich rund um den Prime Day aber trotzdem etwas sparen. So bekommt ihr das 64 GB Modell mit dem Premium-Eingabestift derzeit für 364,99 statt 449,99 Euro. Den Rabatt in Höhe von 19 Prozent gibt es übrigens auch ohne Prime.

Alternativ bekommt ihr das 16 GB Modell mit dem Standard-Eingabestift jetzt auch als zertifiziertes und generalüberholtes Produkt. Der Preis fällt so auf 269,99 Euro.

Angebot Zertifiziert und generalüberholt Kindle Scribe, der erste Kindle mit... Lesen und Schreiben ganz wie auf Papier – Mit dem weltweit ersten blendfreien 10,2-Zoll-Paperwhite-Display mit 300 ppi und Standard-Eingabestift.

Mach Notizen in Millionen von Büchern aus dem Kindle-Shop – Schreib mit dem inbegriffenen Standard - Eingabestift handschriftliche Haftnotizen für...