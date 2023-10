Dropbox Studio: Warteliste für neuen Videoproduktions-Hub gestartet

Das Team vom Cloud-Speicher Dropbox (App Store-Link) konzentriert sich längst nicht mehr nur auf Speicherlösungen für den privaten und geschäftlichen Bereich, sondern weitet das Angebot kontinuierlich mit weiteren Diensten aus. Aktuell in Arbeit befindet sich das neue Dropbox Studio.

Dropbox Studio ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, qualitativ hochwertige Videos zu produzieren und zu verbreiten. „Egal, ob Sie erfahren sind oder gerade erst anfangen“, lässt das Dropbox-Team dazu verlauten. Im neuen Dienst von Dropbox soll man auch die folgenden Features nutzen können:

Gesamter Video-Workflow findet direkt in Dropbox statt: Keine weiteren Anwendungen werden benötigt

Intelligente, einfach zu bedienende Bearbeitungswerkzeuge, um im Handumdrehen den perfekten Schnitt zu erstellen

Bequem auf Videoprojekte zugreifen und starten

Bearbeitungsfunktionen wie das Zuschneiden und Aufteilen von Inhalten oder das Entfernen von Füllwörtern wie „Ähm“ und „Äh“ mit einem Klick

KI-gestützte Funktionen, mit denen sich Videos bearbeiten lassen, indem das Transkript geändert wird

Kommentare mit Zeitstempel, die das Erfassen und Umsetzen von Feedback vereinfachen – alles an einem zentralen Ort

Neueste Arbeiten und frühere Projekte befindet sich in der Dropbox

Die Möglichkeit, Videos direkt auf Facebook oder Instagram zu posten

Dropbox Studio wird in den kommenden Wochen für eine ausgewählte Kundschaft in einer Alpha-Version vorerst in englischer Sprache verfügbar sein. Interessierte können sich auf der Produktseite von Dropbox Studio auf die Warteliste setzen lassen.