A Slight Chance of Sawblades+: Neues Highscore-Game bei Apple Arcade

Regelmäßig veröffentlicht Apples Spiele-Dienst Apple Arcade neue Games aus unterschiedlichsten Genres im App Store. An diesem Freitag gibt es für Fans von Highscore-Spielen den neuen Titel A Slight Chance of Sawblades+ (App Store-Link), der sich im Rahmen des Arcade-Abos auf iPhones und iPads herunterladen lässt.

A Slight Chance of Sawblades+ gehört, wie es dem „+“ im Namen schon zu entnehmen ist, zu einem der Klassiker-Games aus dem regulären App Store, die nun ohne weitere Zukäufe, Abos oder Werbeeinblendungen für Apple Arcade erschienen sind. Entwickelt von Yong Kian Chin, benötigt das Spiel unter iOS bzw. iPadOS mindestens 64 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

„Ein Sturm zieht auf, aber Regenschirme helfen nicht – es wird SÄGEBLÄTTER regnen! Weiche aus und springe über rasiermesserscharfe Sägeblätter, um den tödlichen Sturm zu überleben! Tritt in der globalen Rangliste um den Platz des besten Blade-Jumpers an. Schalte skurrile und ausgefallene Charaktere frei, um dich dem klingenspringenden Chaos anzuschließen!“

Das berichtet der Entwickler bezüglich seines kleinen, im RetroArt-Stil gehaltenen Casual Games und dem dahintersteckenden Gameplay. Das einzige Ziel in A Slight Chance of Sawblades+ ist es, so lange wie möglich zu überleben und dabei Punkte zu sammeln, indem man über rotierende Sägeblätter springt. Für jedes übersprungene Sägeblatt bekommt man einen Stern: Sammelt man diesen ein, erhält man einen Punkt.

Am besten mit kompatiblem Gamepad spielen

Jedes Level dauert eine Minute, doch aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads ist es oft nicht möglich, dieses komplett zu überstehen. Gesteuert wird die Spielfigur – von denen im Spielverlauf weitere freigeschaltet werden können – über simple virtuelle Buttons am unteren Bildschirmrand. Mit zwei Pfeiltasten bewegt man sich von links nach rechts, ein kreisrunder Button ermöglicht das Springen, inklusive eines erweiterten Sprungs beim zweimaligen Antippen. Dazu gibt es den üblichen 8-Bit-Soundtrack für ein entsprechendes Retro-Feeling und weltweite Ranglisten, um sich mit Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt vergleichen zu können. Wie bei vielen Highscore- und Platformer-Games lohnt es sich auch, bei A Slight Chance of Sawblades+ einen externen Game Controller anzuschließen und damit zu spielen.

Insgesamt ist die Neuerscheinung bei Apple Arcade ein kleines, aber bockschweres Highscore-Game, das den meisten Spiele-Fans bereits leider nach kurzer Zeit langweilig werden dürfte: Außer Hüpfen und versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten, bietet A Slight Chance of Sawblades+ eigentlich keinen großen Unterhaltungswert. Sowieso scheint der Spiele-Dienst von Apple in letzter Zeit stark nachgelassen zu haben: Wirkliche Top-Spiele, die auch anspruchsvollere Gamer zufriedenstellen, sucht man schon seit längerem vergeblich. Zudem wurden einige beliebte Titel aus der Sammlung entfernt, darunter das von mir schmerzlich vermisste Indie-Abenteuer Cozy Grove.

Um A Slight Chance of Sawblades+ spielen zu können, ist neben den oben genannten Hardware-Voraussetzungen auch ein aktives Apple Arcade-Abonnement notwendig. Letzteres lässt sich einen Monat lang kostenlos ausprobieren und dann zum Preis von 6,99 Euro/Monat abonnieren, ist jederzeit kündbar und bietet Zugriff auf über 200 Games ohne Werbung, weitere Abos oder In-App-Käufe. Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac-Modell kauft, bekommt Apple Arcade zudem drei Monate lang gratis.