WhatsApp: Grünes Layout jetzt für alle verfügbar

Vor ein paar Tagen haben wir schon berichtet, dass sich der WhatsApp Messenger (App Store-Link) auf zahlreichen iPhones in Grün statt in Blau präsentiert. Mit dem neusten Update rollt WhatsApp den grünen Farbton offiziell für alle aus. Version 24.9.4 steht für das iPhone im App Store zum Download bereit.

Die Designänderung von Blau auf Grün scheint ein logischer Schritt zu sein, denn das WhatsApp-Logo ist jeher Grün. Anfangs muss man sich umgewöhnen, doch die neuen Farben sind eher dezent gehalten. Unter anderem sind Buttons und Punkte grün, auch Links und Icons präsentieren sich in der neuen Farbe. Die Umstellung ist mit dem neusten Update offiziell und sollte danach auf allen Geräten sichtbar sein.

WhatsApp Messenger jetzt in Grün

Immerhin: Wie die gut informierte Webseite WABetaInfo berichtet, soll man künftig selbst entscheiden können, in welcher Farbe man den WhatsApp nutzt. In der Beta-Version testet WhatsApp auch die Farben Schwarz, Violett und Rot, ebenso kann man auch das alte Blau aktivieren.

Neue Funktionen für Communitys

Zudem hat WhatsApp Neuerungen für den Community-Bereich angekündigt. Künftig ist es einfacher Veranstaltungen auf WhatsApp zu organisieren, ebenso gibt es zukünftige organisierte Antworten in Ankündigungsgruppen, sodass Mitglieder auf wichtige Updates von Admins antworten können.

Jeder kann eine Veranstaltung erstellen und jeder kann in der Gruppe antworten, sodass jeder in der Gruppe weiß, wer teilnimmt. Gäste können die Veranstaltung auch auf der Informationsseite der Gruppe sehen. Mit automatischen Benachrichtigung wird kurz vorher auf den Beginn der Veranstaltung hingewiesen. Veranstaltungen werden zunächst für Gruppen verfügbar sein, die zu einer Community gehören. In den nächsten Monaten sind Veranstaltungen für alle Gruppen verfügbar.