Dumb Ways to Survive jetzt neu bei Netflix Games

Ich habe meinen Netflix-Account gekündigt, da ich einfach zu selten einschalte. Damit habe ich auch den Zugriff auf Netflix Games verloren, allerdings habe ich noch Apple Arcade abonniert und kann so auf zahlreiche Spiele zurückgreifen. Das neue Dumb Ways to Survive, ein Spin-Off zur Erfolgsspieleserie Dumb Ways to Die, ist hingegen nur mit einer aktiven Netflix-Mitgliedschaft spielbar.

Dumb Ways to Survive ist ein Abenteuer-Spiel, in dem ihr mit einer tollpatschigen Bohne in der Wildnis überleben müsst. Es gilt stets Aufgaben zu meistern, wobei ihr euch frei in der schön gestalteten Welt bewegen könnt. Im Rucksack könnt ihr Objekte, Ressourcen und Gegenstände transportieren und bei passenden Gelegenheiten einsetzen. Ihr müsst euch durch die Wildnis schlagen, ein paar böse Angreifer bekämpfen und auch mal kleinere Puzzles lösen. Der Witz und Humor, den man aus den anderen Spielen kennt, kommt hier zwar etwas kürzer, ist aber auch vorhanden.

Des Weiteren könnt ihr Gebäude errichten, in denen ihr bessere Waffen und Gegenstände herstellen könnt. So könnt ihr die Überlebenschancen erhöhen, mehr Erfolge erzielen und Pfadfinderabzeichen verdienen. Immer wieder trefft ihr auf neue Umgebungen, Elemente, Puzzles und mehr, auch das Wetter kann sich von jetzt auf gleich ändern und sorgt für einen netten Überraschungseffekt. Die Steuerung ist ziemlich simpel und erfolgt über Buttons auf dem Display.

Falls ihr Netflix abonniert und Lust auf ein witziges Abenteuer-Spiel habt, schaut euch Dumb Ways to Survive mal genauer an. Der Download ist 763,4 MB groß und funktioniert auf iPhone und iPad gleichermaßen. Abschließend könnt ihr euch noch den Trailer zum Spiel ansehen.