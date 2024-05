App Store: Betrügerische Transaktionen in Höhe von über 7 Milliarden USD verhindert

Im Jahr 2008 hat Apple den App Store eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt – auch im Hinblick auf digitale Bedrohungen, die im Verlauf der Jahre immer umfangreicher und komplexer geworden sind. Daher hat Apple in den letzten Jahren die eigenen Initiativen zur Betrugsbekämpfung ausgeweitet, um diesen Herausforderungen zu begegnen, und liefert in einem neuen Artikel jetzt auch entsprechende Hintergrundinfos und Zahlen zu diesen Maßnahmen.

Laut Apple überwachen und untersuchen jeden Tag Teams bei Apple betrügerische Aktivitäten im App Store und setzen hochentwickelte Tools und Technologien ein, um kriminelle Akteure zu eliminieren und das Ökosystem des App Store zu stärken. Von Apple heißt es dazu weiter:

„Von 2020 bis 2023 hat Apple potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von insgesamt mehr als sieben Milliarden US-Dollar verhindert, davon mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar allein in 2023. Im gleichen Zeitraum hat Apple über 14 Millionen gestohlene Kreditkarten und mehr als 3,3 Millionen Konten vor weiteren Transaktionen geschützt. Wie aus der heute veröffentlichten vierten jährlichen Analyse zur Betrugsbekämpfung hervorgeht, hat Apple im Jahr 2023 mehr als 1,7 Millionen App-Einreichungen abgelehnt, weil sie die strengen Standards des App Store für Datenschutz, Sicherheit und Inhalte nicht erfüllt haben. Darüber hinaus haben Apples kontinuierliche Bemühungen, Betrug im App Store zu unterbinden und zu minimieren, dazu geführt, dass fast 374 Millionen Accounts von Entwickler:innen und Kund:innen gekündigt und fast 152 Millionen Bewertungen und Rezensionen aufgrund von Betrugsbedenken entfernt worden sind.“

In 2023 hat Apple knapp 118.000 Accounts von Entwicklern und Entwicklerinnen aufgelöst. Dies bedeutet einen Rückgang von 428.000 Kündigungen im Vergleich zum Vorjahr, dank kontinuierlicher Verbesserungen, um die Erstellung von potenziell betrügerischen Accounts von vornherein zu verhindern. Darüber hinaus sind mehr als 91.000 Registrierungen von Entwicklern und Entwicklerinnen aufgrund von Betrugsbedenken abgelehnt und somit daran gehindert worden, sicherheitsbedenkliche Apps im App Store einzureichen.

Review-Team prüfte 2023 knapp 6,9 Millionen App-Einreichungen

Auch das aus 500 Personen bestehende Review-Team prüft kontinuierlich jede einzelne eingereichte App – rund 132.500 Apps pro Woche und fast 6,9 Millionen Einreichungen in 2023. Zudem half man mehr als 192.000 Entwickelnden, ihre erste App im App Store zu veröffentlichen.

Dabei werden automatisierte Prozesse eingesetzt sowie menschliche Überprüfungen durchgeführt, um Apps zu erkennen, die das Potenzial haben, User zu schädigen oder zu betrügen, und dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Im Jahr 2023 wurden mehr als 1,7 Millionen App-Einreichungen aus verschiedenen Gründen abgelehnt, darunter Datenschutzverletzungen und betrügerische Aktivitäten. Zu letzteren gehörten laut Apple unter anderem:

„Akteur:innen mit böswilliger Absicht wenden betrügerische Taktiken an, um Nutzer:innen zu schaden, einschließlich der Praxis, potenziell riskante Apps als harmlose Apps zu tarnen. m vergangenen Jahr gab es zahlreiche Fälle, in denen während des App Reviews Apps identifiziert worden sind, die zunächst als harmlose Apps dargestellt worden sind — wie beispielsweise Fotobearbeitungs-Programme oder Puzzle-Spiele – und sich später nach der Überprüfung als Piraten-Streaming-Plattformen, illegale Glücksspiel-Apps oder betrügerische und räuberische Kreditgeber:innen entpuppt haben. In einigen extremen Fällen hat das Team auch Finanzdienstleistungs-Apps identifiziert und entfernt, die in komplexe und kriminelle Social-Engineering-Bemühungen verwickelt waren, die darauf abzielten, Nutzer:innen zu betrügen […].“

Maßnahmen bei gefälschten Rezensionen und Kreditkartenbetrug

Bewertungen und Rezensionen dienen als wichtige Ressource für Apple-User, die nach ihrer nächsten App suchen, und sind ein wertvolles Instrument für Entwickler und Entwicklerinnen, um aussagekräftiges Feedback zu ihren Produkten zu erhalten. In 2023 hat Apple bei über 1,1 Milliarden verarbeiteten Bewertungen und Rezensionen fast 152 Millionen betrügerische Bewertungen und Rezensionen aus dem App Store entfernt.

Zudem setzt man im App Store auf Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Zahlungs- und Kreditkartenbetruges. Während die Verluste durch Betrug weltweit einen neuen Höchststand erreichen, hat Apple dazu beigetragen, in 2023 potenziell betrügerischen Transaktionen in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar über die eigene Plattform zu verhindern.

Es werden so unter anderem gerätespezifische Nummern und ein eindeutiger Transaktionscode verwendet, so dass eine Kartennummer niemals auf dem Gerät der Kundschaft oder auf Servern von Apple gespeichert wird. Darüber hinaus werden Kredit- und Debitkartennummern niemals an Entwickler und Entwicklerinnen weitergegeben, wodurch ein weiterer Risikofaktor im Zahlungsvorgang eliminiert wird.

Alle Informationen und Zahlen zu Apples Sicherheitsmechanismen im App Store lassen sich im Newsroom-Artikel von Apple nachlesen.

Infografiken: Apple.