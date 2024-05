Neue Game-Emulatoren: PPSSPP und RetroArch im App Store erschienen

Retro-Gaming ist eine feine Sache und bringt gute Erinnerungen aus Kindheit und Jugend zurück. Mit Apples geänderten Regularien für den App Store sind nun auch Game-Emulatoren zur Veröffentlichung freigegeben worden – und die Entwickler und Entwicklerinnen lassen sich nicht lange bitten.

Mit dem sehr beliebten PlayStation Portable-Emulator PPSSPP (App Store-Link) ist bereits kürzlich ein weiteres Exemplar dieser Gattung im deutschen App Store erscheinen, der auf iPhones und iPads geladen werden kann und kostenlos erhältlich ist. Die Anwendung von Henrik Rydgard benötigt neben iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auch rund 37 MB an freiem Speicherplatz und lässt sich in englischer Sprache nutzen.

Entwickler Rydgard hatte bereits im April dieses Jahres angekündigt, seinen PSP-Emulator im App Store veröffentlichen zu wollen, dieser solle „noch in diesem Jahr erscheinen“. Offenbar ging es nun doch ganz schnell, denn PPSSPP ist seit gestern offiziell im App Store erhältlich. Mit dem Emulator lassen sich „nahezu alle“ PSP-Games „mit hervorragender Performance unter iOS“ spielen.

Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann sich das ebenfalls von Rydgard veröffentlichte PPSSPP Gold (App Store-Link) für 3,99 Euro im App Store laden. „PPSSPP Gold hat all die tollen Funktionen der kostenlosen Version, wie Savestates, höhere Auflösung und Nachbearbeitung, hat aber auch ein schönes goldenes Symbol und gibt dir das gute Gefühl, die Entwicklung des Projekts zu unterstützen“, lässt der Entwickler verlauten. In seinem Blog berichtet Rydgard, dass aktuell noch einige kleine Limitierungen aufweist, die mit den kommenden Updates verschwinden sollen.

RetroArch versammelt viele Plattformen unter einem Dach

Wer sich nicht nur auf PSP-Games konzentrieren möchte, findet mit dem just ebenfalls im App Store erschienenen RetroArch-Emulator (App Store-Link) ebenfalls eine neue Möglichkeit, Retro-Games spielen zu können. RetroArch ist ein Open-Source-Emulator, der sich mit unzähligen Plattformen und Cores versteht und gut und gerne als alleinige Lösung für Retro-Gaming-Fans herhalten kann.

RetroArch ist ebenso wie PPSSPP kostenlos im deutschen App Store verfügbar, werbe- und In-App-Kauf-frei und benötigt neben iOS/iPadOS 14.2 oder neuer auch etwa 519 MB an freiem Speicherplatz. Besonders erfreulich: Auch eine Version für das Apple TV ist mit an Bord, so dass sich Retro-Games auch auf dem großen Bildschirm spielen lassen, zudem gibt es bereits eine deutsche Lokalisierung.

Alle unterstützten Plattformen von RetroArch hier aufzulisten, würde den Artikel sprengen, allerdings sind mit dem Atari 2600, Commodore C64, NEC, Nintendo DS, Game Boy (Color), Game Boy Advance, NES, Nintendo 64, SNES, Neo Geo, Sega Master System und Sony PlayStation wohl die beliebtesten Retro-Konsolen als Cores mit an Bord. RetroArch unterstützt zudem eine Reihe von Komfort-Funktionen, darunter Netzwerkspiele, Retro-Achievements, Speicherstände, Gyrosensor, Cheats, benutzerdefinierte Overlays, Shader, KI-Übersetzungen, Game Artwork, eine Latenzverwaltung und mehr.

Sowohl für PPSSPP als auch für RetroArch gilt zudem, dass entsprechende MFi-Gamepads unterstützt werden, um das Spielerlebnis noch weiter zu verbessern. Wir hatten kürzlich bereits zwei tolle Exemplare von 8BitDo im Detail in einem Testbericht vorgestellt, die zudem über ein gewisses Retro-Feeling verfügen und mit vielen Plattformen und Konsolen kompatibel sind.