Tests bestätigen: M4 iPad Pro lässt sich nicht so einfach verbiegen

Das neue M4 iPad Pro mit 13 Zoll Display ist nur noch 5,1 Millimeter dick und damit das dünnste iPad jemals. Das ist ziemlich beeindruckend, dass so viel Technik in ein solch dünnes Gehäuse passt. Und das iPad Pro fühlt sich fantastisch an und es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Biegetests erscheinen. Unter anderem hat der bekannte YouTuber JerryRigEverything das iPad Pro unter härtesten Bedingungen getestet.

Dabei hat der Tester festgestellt, dass das iPad Pro „überraschend gut“ standhielt, wenn man es versucht mit den Händen zu verbiegen. Mit ausreichend Kraft und Gewalt löst sich allerdings der Glasbildschirm aus dem Rahmen, wobei das iPad selbst weiterhin funktionierte. Übt man vertikalen Druck aus, stellt sich schnell ein Riss in der Mitte ein, genau dort, wo der USB-C Anschluss verbaut ist. JerryRigEverything hat sich das iPad genauer angesehen und kommt zum Schluss, dass die Verstärkung auf jeden Fall horizontale Biegungen standhält. Im täglichen Gebrauch sollte das ausreichen, damit sich das iPad Pro im Rucksack nicht selbst verbiegt.

M4 iPad Pro verbiegt sich nicht so leicht

Auch der YouTuber Sam Kohl hat versucht das iPad zu verbiegen und lobt Apple für die Verstärkung entlang des Logic Boards. Startet man an einer Ecke, lässt sich das iPad aber einfacher biegen.

Insgesamt kann man festhalten, dass Apples Versprechungen, dass das iPad Pro durch die neue innere Struktur die „Steifigkeit des Produkts enorm“ erhöht, stimmt. Wenn man sein iPad Pro behutsam und gut behandelt, dürften sich keine Biegungen einstellen.

Foto: JerryRigEverything.