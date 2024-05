Whoosh Screen Shine: Damit reinigt Apple all seine Displays

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie Apple es schafft, die Displays von iPhone, iPad, Mac und Co. so sauber zu halten? Im Apple Store werden die Geräte ständig angefasst und müssen demnach auch häufig gereinigt werden. Apple setzt in allen Stores weltweit auf die Produkte von Whoosh. Mit dem Whoosh Screen Shine hält Apple alle Bildschirme sauber und glänzend. Wir haben Whoosh Screen Shine ausprobiert.

Whoosh Screen Shine bekommt ihr in verschiedenen Varianten und Größen. Ihr könnt euch für ein kleines Paket Desinfektionstücher entscheiden, zu einem kleinen Reinigungs-Kit für unterwegs greifen oder direkt eine große Nachfüllflasche mit 500 Milliliter kaufen. In allen Produkten steckt das Whoosh Screen Shine drin, das frei von Alkohol, Ammoniak, Farb- und Duftstoffen ist. Zusammen mit einem Premium-Mikrofasertuch lassen sich nicht nur Apple-Geräte reinigen, sondern auch alle anderen Displays oder sogar Brillengläser.

Whoosh Screen Shine sorgt für saubere Displays

Wir haben Whoosh Screen Shine ausprobiert und sind mit der Reinigung unserer Displays zufrieden. Mit der Flasche sprüht man einfach etwas Reiniger auf das Display und reinigt den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch, das bei allen Flaschen mit dabei ist. Das Display ist danach komplett streifenfrei und makellos sauber. Und zwar so sauber, wie man es von einem brandneuen Apple-Produkt kennt, dass man gerade aus der Verpackung genommen hat.

Whoosh Screen Shine wartet mit einer antistatische und streifenfreie Formulierung auf und sorgt dafür, dass keine Rückstände auf dem Display bleiben. Die spezielle Formel sorgt nicht nur für streifenfreie Sauberkeit, sondern macht das Display auch glänzend. Staub, Schmutz, Öl, Dreck oder Fingerabdrücke sind in Sekundenschnelle entfernt und das Display erstrahlt nach der Reinigung im neuen Glanz.

Man sollte öfters sein Display reinigen

Ich vermute, dass es euch wie vielen anderen ergeht: Man nutzt sein iPhone täglich mehrere Stunden und wischt vielleicht mal mit dem Pullover über das Display. Allerdings ist eine regelmäßige Reinigung empfohlen, denn auf dem Bildschirm sammelt sich so einiges. Schmutz, Bakterien und Dreck. Wenn man sein iPhone noch mit fettigen Fingern bedient, bleiben auch noch Essensreste kleben. Das klingt etwas übertrieben, aber generell möchte ich sagen: Man sollte sein Display häufiger reinigen. Vor allem die Displays, die man ständig mit den Fingern anfasst. Aber auch bei meinem MacBook musste ich feststellen, dass das Display ziemlich dreckig ist, was man immer dann sieht, wenn das Display nicht an ist.

Mit Whoosh Screen Shine hat Apple ein Premium-Reiniger ausgewählt, der für streifenfreie Displays sorgt und Fingerabdrücke im Nu eliminiert. Dabei muss man aber auch sagen, dass die Whoosh-Produkte nicht günstig sind. Folgende Reiniger und Grüßen stehen zur Auswahl:

Whoosh Screen Shine Nachfüllflasche 500ml für 24,99 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Duo mit 1x 8ml und 1x 100ml Flasche und Mikrofasertuch für 23,99 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Bildschirm Reinigungstücher (70 pack) für 24,99 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Go XL 1x 100ml Flasche und Mikrofasertuch für 17,89 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Go 1x 30ml Flasche und Mikrofasertuch für 13,49 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Pocket mit 1x 8ml Flasche und Mikrofasertuch für 10,99 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine Desinfektionstücher 20 Stück für 19,99 Euro (zum Produkt)

Whoosh Screen Shine bei SB Supply kaufen

Exklusiver Vertriebspartner von Whoosh in Europa ist SB Supply und im Online-Shop www.sbsupply.de/whoosh könnt ihr euch die genannten Produkte sichern. Die Preise sind auf Apple-Niveau, allerdings funktioniert die Reinigung mühelos, streifenfrei und glänzend. Einen Vergleich zu einem herkömmlichen Reiniger haben wir aktuell nicht, allerdings gibt es zum Beispiel für das Ecomoist Bildschirm-Reinigungsset mit 500 Millimeter Flasche und Mirkofasertüchern bei über 10.000 Bewertungen gute 4,4 Sterne. Und bezahlen müsst ihr dort nur 14,95 Euro. Klar, mit einem feuchten Tuch und Wasser kann man ein Display auch sauber machen, allerdings bekommt man hartnäckige Rückstände so deutlich schlechter weg und das Display ist danach nicht so schön glänzend sauber.

Wie reinigt ihr euer Display?

Whoosh Screen Shine funktioniert super, ist aber auch nicht günstig. Wenn man mit dem Reiniger besonnen umgeht und nicht zu viel davon benutzt, kommt man auch mit kleineren Fläschchen länger hin. Hat man allerdings viele Geräte im Einsatz und möchte auch große Displays reinigen, sollte man lieber zu einer großen Flasche greifen.

Letztendlich müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr zu einem Premium-Reiniger, zu einem herkömmlichen Reiniger oder einfach nur ein Tuch und Wasser nutzen wollt. Whoosh Screen Shine macht das was es verspricht, allerdings belastet ihr euren Geldbeutel stark.