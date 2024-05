Verbiegt sich das ultradünne M4 iPad Pro?

Als Apple das neue M4 iPad Pro vorgestellt hat, haben wir alle mit einem neuen OLED-Display gerechnet. Wohl kaum jemand hat gefordert, dass das iPad Pro dünner sein muss. Doch das iPad Pro ist das dünnste iPad jemals und weist nur eine Dicke von 5,1 Millimeter auf. Da stellt sich schnell die Frage, ob sich das neue M4 iPad Pro verbiegen lässt. Ich bin mir sicher, dass kurz nach dem Marktstart diverse Videos erscheinen, in denen die Haltbarkeit des iPad Pro getestet wird. Bis dahin müssen wir uns auf die Aussagen von John Ternus verlassen, der in einem Interview mit Arun Maini eine neue interne Struktur erläutert.

Die Gedanken, dass sich ein solch dünnes iPad verbiegt, sind legitim, denn schon 2018 hat das iPad Pro mit dem Bendgate auf sich aufmerksam gemacht. Ternus erzählt im Interview, dass das neue M4 iPad Pro ein neues internes Layout hat, bei dem eine neue Metallabdeckeung auf der Logikplatine sitzt, die quer durch die Mitte des Geräts verläuft und somit dafür sorgt, dass das iPad sich nicht biegt. Laut Ternus verbessert die Änderung „die Steifigkeit des Produkts enorm“. Gleichzeitig leitet das neue Layout Wärme besser ab und sorgt für eine bessere Kühlung.

Auch klar ist, dass die Experten von iFixit das neue iPad Pro auseinander nehmen und so das neue Design sichtbar machen. Hält Apple am üblichen Zeitplan fest, müssen die ersten Reviews schon in den nächsten Tagen online gehen, da der offizielle Verkauf ja schon diesen Freitag startet.

