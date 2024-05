WhatsApp mit mehr Privatsphäre: Screenshots von Profilfotos blockieren

Bereits im Februar haben wir berichtet, dass WhatsApp in der Android-App eine Funktion testet, mit der Screenshots von Profilfotos nicht mehr möglich sind. Das soll für mehr Privatsphäre sorgen und in der neusten Beta-Version der iPhone-App ist diese Funktion ab sofort auch verfügbar. Es ist gut möglich, dass WhatsApp die Funktion in Kürze für alle freischaltet.

Sobald man einen Screenshot eines Profilbild anfertigt, erscheint auf dem Display eine Nachricht, dass der Screenshot fehlgeschlagen ist, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Mit dieser Funktion möchte man also verhindern, dass man ein Profilfoto ohne Zustimmung des Nutzers oder der Nutzerin speichert. Natürlich ist das kein ultimativer Schutz, denn man kann weiterhin mit einem zweiten Gerät ein Foto knipsen. Allerdings ist der Weg dorthin komplizierter und es ist möglich, dass man sich diese Mühe nicht machen möchte.

Indem die Möglichkeit, Screenshots von Profilfotos zu machen, unterbunden wird, verringert WhatsApp das Risiko, dass diese Fotos in Zukunft missbraucht oder ohne entsprechende Genehmigung verbreitet werden. Die Funktion befindet sich in der Entwicklung und wer am Beta-Programm teilnimmt, kann diese schon jetzt testen.

Sobald der offizielle Rollout beginnt, geben wir noch einmal Bescheid. Ihr könnt auch die Social Media-Kanäle von WhatsApp im Auge behalten, denn dort kündigt WhatsApp Funktionen häufig zuerst an.