Dumb Ways to Die 4 jetzt für iPhone und iPad erhältlich

Für iPhone und iPad steht ab sofort das neue Game Dumb Ways to Die 4 (App Store-Link) zum Download bereit. Eventuell erinnert ihr euch ja noch an den witzigen Klassiker von vor rund 10 Jahren. Nun gibt es also 70 neue Mini-Mini-Spiele und „bescheuerte Wege zu sterben“. Dumb Ways to Die 4 kann kostenlos und mit Werbung gespielt werden.

Die gestellten Aufgaben müssen möglichst schnell gemeistert werden. Mit Klicks und Gesten auf dem Display müsst ihr zum Beispiel Nägel in ein Brett schlagen, Drähte verkabeln, Objekten ausweichen, einem Krokodil faule Zähne ziehen, einen großen Bären streicheln und mehr. Wer die gestellte Aufgabe nicht erfüllt, verliert eines von drei Leben und bekommt eine lustige Animation: Dumb Ways to Die.

Da sich die Spiele wiederholen, ist der Spielspaß meiner Meinung nach schnell vorbei. Wer jedoch seinen Highscore immer wieder verbessern möchte, lernt so dazu und kann sich in der Rangliste nach oben arbeiten. Zwischendurch gibt es vollflächige Videowerbung, optional könnt ihr diese für 1,99 Euro deaktivieren. Ebenso könnt ihr Edelsteine im Wert von bis zu 130 Euro kaufen, die ihr für weitere Leben investieren könnt. Cheaten gegen Geld also.

Dumb Ways to Die 4 ist 182,4 MB groß und in deutscher Sprache verfügbar. Einen kurzen Trailer könnt ihr euch folgend ansehen.