BeReal: Social Network rollt Share-Funktion für Apple Music aus

Das soziale Netzwerk BeReal (App-Store-Link) hat seine App um das Feature zum Teilen von Musik um eine Apple-Music-Integration ergänzt. Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer Songs, die sie in Apple Music hören mit ihren Freunden in BeReal teilen. Eine erste Version des Features war bereits vor einiger Zeit für das Teilen von Songs aus Spotify integriert worden.

War die neue Funktion bis vor Kurzem nur für eine ausgewählte Nutzergruppe verfügbar, haben nun alle Apple-Music-Abonnenten die Möglichkeit, Songs, die sie gerade hören mit ihren Followern in BeReal zu teilen. Im Falle von Spotify funktioniert das Feature auch mit Podcasts.

Und so funktioniert es: Wenn der Nutzer bei der Aufnahme eines BeReals einen Song oder Podcast hört, erkennt die App den Inhalt automatisch und fügt einen Link hinzu.

App des Jahres 2022 für iPhone

Letztes Jahr hat BeReal den Titel „App des Jahres für iPhone“ von Apple verliehen bekommen. Das soziale Netzwerk ist dafür bekannt, dass es seine Nutzerinnen und Nutzer dazu anregt, echte – im Gegensatz zu für–Instagram-gepimpte – Momente aus ihrem Leben zu teilen. Um die Inhalte dabei authentisch zu halten, benachrichtigt die App die Nutzer, wenn es Zeit ist, ein Foto von dem zu machen, was sie gerade tun. Für die geschossenen Fotos selbst gibt es keine Filter oder Bearbeitungsoptionen. Man nimmt einfach in dem entsprechenden Moment ein Foto auf und schickt es an seine Freunde.

BeReal könnt ihr kostenfrei im App Store laden. Auch die Nutzung der App ist bislang kosten- und vor allem werbefrei.