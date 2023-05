App Store: Überarbeitete Preisstruktur startet ab Dienstag

Am Dienstag der nächsten Woche, genauer gesagt am 9. Mai 2023, wird Apple eine komplett neue Preisstruktur im eigenen App Store umsetzen. Diese gilt dann für alle bereits im App Store angebotenen Anwendungen. Entwickler und Entwicklerinnen konnten die neue Preisgestaltung schon seit dem letzten Monat für neu veröffentlichte Apps und Updates in Anspruch nehmen.

Apple hatte die neue Preisstruktur schon im letzten Jahr erstmals angekündigt und dabei Entwicklerteams die Möglichkeit in Aussicht gestellt, 700 zusätzliche Preispunkte für im App Store angebotene Anwendungen verwenden zu können. Seit Mitte März gilt die neue Preisstruktur für neu veröffentlichte Apps, Abos und In-App-Käufe, nun werden auch alle bereits vorhandenen Anwendungen umgestellt.

Apple bietet nun insgesamt rund 900 unterschiedliche Preispunkte an, so dass Preise für Apps, Abos und In-App-Käufe sich preislich zwischen 29 Cent und 12.000 Euro bewegen können. Bei der Umstellung müssen Entwickler und Entwicklerinnen einen Basispreis in ihrer Heimatwährung festlegen, so dass Apple dann vergleichbare Preise in den 175 Ländern, in denen der App Store verfügbar ist, ausgeben kann. Auf diese Weise soll trotz unterschiedlicher Steuersätze und Währungsschwankungen in etwa der gleiche Ertrag beim Verkauf einer Anwendung, eines Abos oder eines In-App-Kaufs erreicht werden.

Apple automatisiert Preisanpassungen

Auch länderspezifisch wird es einige Anpassungen hinsichtlich der Preisstruktur geben. Während in Europa und in den USA Preise wie 99 Cent gängig sind, will Apple in Japan für glatte Preise sorgen. Beim chinesischen Yuan soll immer eine 8 am Ende des Preises stehen, und bei Preisen in Korea stehen zwei identische Zahlen am Anfang des ausgerufenen Kaufpreises.

Ausgehend von dem festgelegten Basispreis der Entwicklerteams werden nicht nur Umrechnungen für andere Länder und Währungen automatisch von Apple vorgenommen, sondern auch automatisiert Preise von Apple angepasst, wenn sich Änderungen in den Steuerabgaben oder Währungskursen auf den Ertrag der Entwickler und Entwicklerinnen auswirken.

Ausgehend vom Basispreis für das jeweilige Land werden die Preise für alle Apps, Abos und In-App-Käufe am 9. Mai 2023 im App Store umgestellt werden. Sollten Entwicklerteams keinen regionalen Basispreis festgelegt haben, gilt der Verkaufspreis in den USA. Ein Video auf der Entwickler-Website von Apple stellt die neue Preisstruktur abschließend in Wort und Bild vor. Dort finden sich auch weitere Info-Dokumente in englischer Sprache.