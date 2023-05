Todoist: ToDo-App erhält überarbeitete Oberfläche für Standorterinnerungen

Über die vielseitige Aufgaben-App Todoist (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit schon öfters berichtet. Die Anwendung gehört sicherlich zu den bekannteren und beliebten ToDo-Apps im deutschen App Store.

Der Download von Todoist ist grundsätzlich gratis, für Premium-Funktionen wird ein kostenpflichtiges Abonnement für 4,99 Euro/Monat bzw. 47,99 Euro/Jahr notwendig. Der Download der iOS-App ist etwa 248 MB groß und benötigt zudem iOS 15.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Todoist schon seit längerer Zeit vorhanden.

Das Entwicklerteam von Doist Inc. hat nun bei Twitter einige Änderungen für die ToDo-Anwendung bekanntgegeben. Diese betreffen vornehmlich die bereits in die App integrierten Standorterinnerungen, die nun aber laut Tweet mit „einer schickeren, nützlicheren Oberfläche“ versehen worden sind. „Diese hilfreichen Benachrichtigungen sind ideal, wenn du weißt, wo etwas tun wirst, aber nicht genau, wann“, erklärt man dort auch bezüglich der Standorterinnerungen.

Ortsbasierte Erinnerungen: Vielseitig einsetzbar

Letztere können in vielen Fällen sehr nützlich sein. So kann man beispielsweise eine Erinnerung am Ort der Bäckerei festlegen, die den Lieblingskuchen des Partners oder der Partnerin anbietet. Wenn man dann beim nächsten Mal in der Nähe der Bäckerei ist, wird man erinnert und kann so ein leckeres Stück Kuchen als kleine Überraschung mitnehmen. Hat man es doch einmal eilig und schafft es nicht in die Bäckerei, wird man auch beim nächsten Mal erinnert, sobald man sich in der Nähe der Bäckerei befindet.

Die Standorterinnerungen lassen sich in Todoist beim Anlegen einer neuen Aufgabe über den Reiter „Erinnerung“ → „Standort“ hinzufügen. Zu beachten gilt es, dass die Funktion nur für Nutzer und Nutzerinnen des kostenpflichtigen Pro-Plans erhältlich ist. Todoist bekommt im Durchschnitt sehr gute 4,7 von 5 Sternen im App Store spendiert und lässt sich komplett in deutscher Sprache verwenden.