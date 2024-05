Jackery stellt neues All-in-One-Balkonkraftwerk Navi 2000 vor

Während Firmen wie Anker, EcoFlow oder Zendure bereits im vergangenen Jahr mit ihren Balkonkraftwerken durchgestartet sind und im Jahr 2024 zum Teil bereits die zweite Generation präsentiert haben, hat sich Jackery deutlich mehr Zeit gelassen. Nun ist es aber endlich soweit: Mit dem Jackery Navi 2000 kommt das erste Balkonkraftwerk des Herstellers auf den Markt.

Es handelt sich um eine All-in-One-Lösung, ähnlich wie sie Anker mit der Solix Solarbank 2 Pro vorgestellt hat. Der Akku beinhaltet neben einem PV-Controller und EMS auch den Wechselrichter, so dass man Solar-Module mit einem üblichen MC4-Stecker anschießen kann.

Die wetterfeste IP65 Powerstation mit 2.000 Wattstunden Kapazität lässt sich mit Battery Packs auf bis zu 8 Kilowattstunden erweitern. Für die Nutzung im Außenbereich nicht ganz unwichtig: Das System kann bei Temperaturen von -20 bis 55 Grad Celsius genutzt werden. Zudem gibt es einen AC-Ausgang, an dem man Verbraucher mit einem Schuko-Stecker anschließen kann.

Jackery wirbt damit, dass sich das System ganz ohne Bohren und mit nur drei Kabeln in nur fünf Minuten in Betrieb setzen lässt. Zumindest wenn ihr eure Solar-Module schon installiert habt, sind das Angaben, die durchaus hinkommen können.

Den genauen Preis will Jackery noch nicht nennen, das Basis-System soll allerdings weniger als 2.000 Euro kosten. Zudem gibt es zum Start eine Aktion, bei der man sich bis zum 5. Juni für 1 Euro einen „Stay tuned Gutschein“ kaufen kann, der nach dem Verkaufsstart als 400 Euro Rabatt eingelöst werden kann.

Was uns rund um das Jackery Navi 2000 sonst noch aufgefallen ist

Rund um die technischen Daten hält sich der Hersteller bisher bedeckt. Ein paar Details lassen sich über die Produktbilder und Beschreibungen aber schon herausfinden. So verfügt das Jackery Navi 2000 leider „nur“ über zwei Solareingänge, die maximale Eingangsleistung ist bislang aber nicht bekannt.

Ein interessantes Feature dürfte Hybrid Charge sein. Der Akku lässt sich wohl auch über das herkömmliche Stromnetz aufladen, zusätzlich zur Sonnenenergie. Das könnte vor allem dann interessant sein, wenn ein flexibler Stromtarif zum Einsatz kommt und man günstige Zeiträume nutzen will, um den Akku aufzuladen. Der so günstig eingekaufte Strom kann dann später am Tag oder in der Nacht verwendet werden.

Zudem wird Jackery Smart Plugs einsetzen, um die Ausgangsleistung des Balkonkraftwerks dynamisch anpassen zu können – etwa für eine Waschmaschine, den Fernseher oder Kühlschrank. Ob der Hersteller noch eigene Smart Plugs vorstellen wird oder ob man hier auf Produkte von Drittanbietern setzt, ist bislang noch unklar.

