Ugreen Ladegerät mit 300 Watt und 4x USB-C im Angebot kaufen

Neben Anker hat sich auch Ugreen etabliert und bietet tolle Produkte zu vertretbaren Preisen an. Ich habe erst gestern berichtet, dass ich ein Ugreen Netzteil mit 100 Watt fortan immer mit dabei habe, da es für mich das perfekte Ladegerät ist. Für Zuhause kann ich das starke Ugreen Ladegerät mit vier USB-C Ports und einem alten USB-A Anschluss empfehlen.

Ugreen Nexode mit 300 Watt, 4x USB-C und 1x USB-A für 191,98 Euro statt 269,99 Euro (Amazon-Link) – 29 Prozent sparen

In meinem ausführlichen Testbericht haben wir euch die starke Ladestation schon genauer vorgestellt, die mit 11 x 9,5 x 5,5 Zentimeter nicht gerade klein ist. Die Ladestation richtet sich an alle, die weitestgehend ihre Geräte auf USB-C umgestellt haben. Das zwei Meter lange Kabel müsst ihr in eine Steckdose stecken und mit dem 240 Watt USB-Ladekabel könnt ihr ein iPhone, iPad oder MacBook aufladen. Mit dem MagSafe-Ladekabel des MacBooks könnt ihr sogar über USB-C mit bis zu rasanten 140 Watt und Power Delivery laden – perfekt für das 16 Zoll MacBook Pro.

Bis zu fünf Geräte gleichzeitig mit Storm versorgen

Je mehr Geräte ihr gleichzeitig anschließt, desto weniger steht für jedes einzelne zur Verfügung. Da das Ugreen Ladegerät aber so potent ist und 300 Watt bietet, halten sich der Verluste in Grenzen. Sind alle Ports in Benutzung, gibt es 140W, 60W, 45W, 20W und 22,5W. Demnach könnt ihr zum Beispiel zwei MacBooks, ein iPad und zwei iPhones zuverlässig und schnell aufladen.

Gefertigt ist das 300 Watt Tischladegerät aus Aluminium und sieht nicht nur hochwertig aus, sondern fasst sich auch gut an. Im Vollbetrieb wird es durchaus mal etwas wärmer, aber es kommt eher selten vor, dass man fünf Geräte gleichzeitig mit Storm versorgen muss. Wenn das aber bei euch häufiger vorkommt, ist das Ladegerät von Ugreen die beste Wahl für euch.

