Earn to Die Rogue: Es darf wieder gemetzelt werden

Falls ihr in den letzten Jahren keinen großen Umweg rund um Spiele aus dem App Store gemacht habt, dann dürfte euch der Name Earn to Die etwas sagen. In mittlerweile mehreren Teilen fährt man in dem Spiel mit einem bewaffneten Auto durch die Gegend und muss irgendwie gegen Zombies überleben. Genau diese Spielidee hat das Entwicklerteam jetzt auf ein neues Level gehoben.

Earn to Die Rogue (App Store-Link) ist ab sofort als kostenloser Download für iPhone und iPad verfügbar. Die Finanzierung des Spiels läuft über Werbung und In-App-Käufe, wobei ich mich nach rund einer Stunde noch lange nicht dazu gezwungen sah, auch nur annähernd Geld auszugeben.

Im neuen Earn to Die Rogue gibt es eine große Neuerung: Man ist nicht mehr nur mit dem Auto unterwegs. Zunächst einmal muss man sich nämlich die Teile für das Auto selbst erspielen – und macht das in bester Jump’n’Shoot-Manier. In jeweils 30 Räumen läuft man durch die Gegend und knallt alles ab, was sich auch nur irgendwie bewegt.

An der grundlegenden Spielmechanik hat sich nichts verändert: In Earn to Die Rogue sammelt ihr immer wieder Power-Ups ein, die euch ein bisschen mächtiger machen. Irgendwann geht es dann aber doch nicht mehr weiter und mit dem gesammelten Geld müssen Upgrade gekauft werden. So kommt ihr beim nächsten Anlauf dann wieder etwas weiter und schafft es hoffentlich bis zum Boss-Gegner im 30. Raum.

Die neue Spielmechanik in Earn to Die Rogue macht definitiv richtig viel Spaß, ich konnte mein iPhone kaum aus der Hand legen und wollte es immer und immer wieder versuchen. Allerdings dauert es für meinen Geschmack dann doch ziemlich lang, bis man irgendwann wieder ins Auto zurückkehrt und Earn to Die so erlebt, wie es schon in den vorherigen Teilen immer war.

Letztlich sollte euch das aber nicht davon abhalten, Earn to Die Rogue aus dem App Store zu laden. Grafisch, spielerisch und mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor hat dieses Spiel alles, was für ein paar spaßige Stunden benötigt wird.