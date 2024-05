Apple Watch X: Neue Konzept-Fotos zeigen Jubiläums-Uhr

Im Herbst könnte Apple die Apple Watch X oder Apple Watch Series 10 vorstellen. Zahlreiche Gerüchte sind schon durch das Internet gegeistert und es wird gemunkelt, dass Apple bei der Jubiläums-Uhr auf ein neues Design setzt. Der Apple-Experte Mark Gurman hat den Markt analysiert und behauptet, dass das Gehäuse kleiner wird und es einen neuen Mechanismus zur Befestigung von Armbändern gibt.

Wordsmattr, eine Premium Advertorial-Agentur, mit der auch wir zusammenarbeiten, hat in Kooperation mit dem Designer Eric Huismann Konzept-Bilder erstellt, die eine mögliche Apple Watch X zeigen. Basierend auf einer Patente- und Gerüchte-Analyse sind die folgenden Mockups entstanden, die auch den von Bloomberg prognostizierten Blutdruckmesser, eine Kamera und Touch ID in der Krone zeigen.

Ein neues Design für die Apple Watch X

Ich finde das Design der Apple Watch schön, aber auch unaufgeregt. Die Apple Watch Ultra hat ein größeres und eckigeres Design erhalten, allerdings ist mir die Uhr zu groß. Die neuen Konzept-Fotos von Wordsmattr zeigen eine Apple Watch X, die in Anlehnung an das iPhone 15 konzipiert ist. Wenn Apple die Uhr so oder so ähnlich auf den Markt bringt, steige ich gerne von meiner Apple Watch Series 8 um.

Aktuell sind die Gerüchte rund um die Apple Watch etwas zurückgegangen, da sich alles derzeit auf das morgige iPad-Event konzentriert. Doch der Herbst kommt schneller als man denkt und bis dahin könnt ihr euch Gedanken machen, ob ihr dieses Jahr ein Upgrade vornehmen wollt.

Was meint ihr? Gefällt euch das Konzept? Was sagt ihr zum Design? Auf dieser Webseite findet ihr alle Konzept-Bilder zur Apple Watch X.

Fotos: Wordsmattr.