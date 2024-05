Summer Pop: Niedliches Match-3-Puzzle auf Apple Arcade

Für meinen Geschmack dürfte es durchaus mal wieder einen richtigen Kracher auf Apple Arcade geben, für den Start in den Mai müssen wir uns aber zunächst mit drei „Klassikern“ aus dem App Store begnügen. Neben A Slight Chance of Sawblades und Dicey Dungeons hat es auch Summer Pop (App Store-Link) in Apples Spiele-Abo geschafft. Mit einem aktiven Abonnement, das ihr für 6,99 Euro pro Monat oder 44,99 pro Jahr und auch als Teil von Apple One erhaltet, könnt ihr das Match-3-Puzzle spielen.

Was ich schon einmal vorweg nehmen darf: Der Schwierigkeitsgrad von Summer Pop ist absolut überschaubar. Ihr bekommt ein Spiel, das man auch mal wunderbar nebenbei spielen kann, während im Fernsehen die Werbung läuft. Eine echte Story oder dergleichen gibt es in Summer Pop ebenfalls nichts.

Der Umfang ist trotzdem enorm: 4.820 Level verspricht das Entwicklerteam, genau nachgezählt haben wir allerdings nicht. Und auch rund um das Spielprinzip gibt es keine großen Überraschungen.

Ihr müsst drei gleiche Tiere zusammenbringen

Kleine bunte Tiere müsst ihr so tauschen, dass mindestens drei gleiche Tiere in eine Reihe gelangen. Und natürlich dürfen Power-Ups nicht fehlen, für die müsst ihr vier, fünf oder sechs Tiere miteinander kombinieren. Hier gibt es keine großen Überraschungen, es ist einfach ein klassisches Match-3-Puzzle.

Für etwas Abwechslung sorgen zahlreiche kleine Aufgaben, die sich auch voneinander unterscheiden. Man müsst ihr Eisblöcke zerbrechen, mal bestimmte Gegenstände aufsammeln und irgendwann gibt es auch kleine Boss-Gegner, die besiegt werden müssen. Am Ende des Tages kann man festhalten: Summer Pop ist sicherlich nicht das beste Match-3-Puzzle aller Zeiten, im Rahmen von Apple Arcade wird aber auf Werbung und In-App-Käufe verzichtet – beides ist bei Spielen dieses Genres sonst üblich.