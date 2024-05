Wiederaufladbare AirTag-Karten für unter 23 Euro

Solltet ihr die Chancen erhöhen wollen, euren Geldbeutel im Fall eines Verlustes wieder zu finden, dann bieten sich AirTag-Karten im Kreditkarten-Format an. Günstiger Varianten gibt es bereits für rund 25 Euro, die meisten davon aber mit einer fest verbauten Batterie, die nach spätestens drei Jahren leer ist.

Seinxon bietet ja schon seit einiger Zeit AirTag-Karten mit einem wiederaufladbaren Akku an, je nach Modell zahlt ihr hier aber über 30 Euro. Dass es auch günstiger geht, zeigt nun der Anbieter Reyke, den wir ja schon von seinen preiswerten Schlüsselanhänger-Trackern kennen.

Reyke bietet seine neue AirTag-Karte derzeit mit einem zusätzlichen 20 Prozent Coupon günstiger an. Einen einzelnen Tracker bekommt ihr so für 23,99 Euro (Amazon-Link), für ein Doppelpack werden nur 45,59 Euro (Amazon-Link) fällig. Das entspricht einem Stückpreis von 22,79 Euro.

Einfach auf einem Qi-Ladegerät aufladen

Und auch aus technischer Sicht kann sich die Karte von Reyke sehen lassen. Der Tracker ist nur 1,6 Millimeter dünn, das entspricht der Dicke von zwei Kreditkarten. Zudem müsst ihr kein spezielles Ladegerät aufbewahren, die Karte kann einfach per Qi auf einem drahtlosen Ladepad aufgeladen werden. Das ist nach rund fünf Monaten Nutzung notwenig.

Ansonsten ist alles wie gehabt: Der Tracker kann sich in das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple einbuchen und wird im Verlustfall von iPhones, iPads und Macs in der Nähe geortet. Sobald ihr euch wieder in Bluetooth-Reichweite befindet, könnt ihr einen Signalton abspielen.

78 Bewertungen Reyke Dünne Geldbörsen-Tracker-Karte, wiederaufladbarer Geldbörsenfinder, IP67... Ultra-Slim SmartTracker: Der neue Reyke Bluetooth-Geldbörsen-Tracker von 2024 ist nur 1,6 mm dünn (entspricht 2 Kreditkarten) und die dünnste...

Kabelloses Laden: Kein Kabelanschluss erforderlich, was das Laden einfacher und bequemer macht. Eine einzige Ladung kann bis zu 5 Monate halten....