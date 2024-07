Wasserdichte AirTag-Alternative ab 7,49 Euro erhältlich

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, einige Bundesländer sind ja bereits in die Sommerferien gestartet. Falls es auch für euch in den großen Familienurlaub geht und ihr beispielsweise euer Gepäck auf einer Flugreise mit einem AirTag ausstatten wollt, dann haben wir jetzt das passende Angebot für euch: Ihr könnt AirTag-Alternativen zum Stückpreis von nur 7,49 Euro kaufen.

Und in diesem Fall kann man tatsächlich schon von einem Klon sprechen: Der Smart Tag von Jiarui ist nicht nur mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel und kann damit ebenso gut gefunden werden, er hat auch noch fast die exakt gleichen Abmessungen. Der AirTag-Klon hat genau wie der Apple AirTag einen Durchmesser von 3,18 Zentimetern und ist mit 9 Millimetern nur einen winzigen Hauch dicker.

Wir haben es noch nicht ausprobiert, mit etwas Glück passt der Jiarui Smart Tag aber sogar in einen Schlüsselanhänger, der eigentlich für den AirTag gedacht war. Und natürlich kann man das Teilchen jederzeit einfach so in den Rucksack oder Koffer werfen, um diesen dann im Fall der Fälle orten zu können. Verzichten muss man dabei, genau wie bei allen Drittanbieter-Produkten, nur auf die zentimetergenaue Nahdistanzortung – dieses Feature behält Apple exklusiv für die AirTags. Sobald ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet, könnt ihr den wasserdichten Klon aber mit 100 Dezibel Lautstärke klingeln lassen.

Auf der Amazon-Produktseite könnt ihr den AirTag-Klon einzeln oder im Doppelpack kaufen. Am günstigsten ist das 4er-Pack, denn auch hier steht ein 40 Prozent Coupon zur Verfügung, der den Preis von 49,99 Euro auf nur noch 29,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Das macht dann pro Stück genau 7,4975 Euro.

Smart Tag, Jiarui Schlüsselfinder Koffer Tracker kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【Fernortung mit "Wo ist?"】Unser Smart Tag Finder verwendet die "Wo ist?" App, um Ihre Sachen zu verfolgen. Befestigen Sie es an Schlüsseln,...

【Sofort Informiert】Vermeiden Sie es, Ihre Sachen zu verlieren, indem Sie sofort über die "Wo ist?"-App über verlorene Gegenstände informiert...