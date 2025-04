Chipolo Pop: Funktioniert mit Apples „Wo ist?“ und Googles „Mein Gerät finden“

Mittlerweile gibt es AirTag-Klone wie Sand am Meer – und die alle haben eines gemeinsam: Sie müssen auf Apples U1-Chip zur genauen Ortung per Ultrabreitband verzichten, das darf weiterhin nur der Apple AirTag. Die Hersteller lassen sich aber andere Sachen einfallen, um ihre Produkte attraktiv zu machen, wie etwa Chipolo mit seinem neuen Chipolo Pop (Amazon-Link).

Der Chipolo Pop funktioniert nämlich nicht nur mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk, sondern kann auch mit dem Google-Pendant „Mein Gerät finden“ verwendet werden. Allerdings klappt das nicht gleichzeitig, ihr müsst euch also für ein Netzwerk entscheiden. Wenn ihr beispielsweise jetzt noch ein Android-Smartphone im Einsatz habt und nächstes Jahr endlich auf ein iPhone umsteigt, könnt ihr den Tracker einfach weiter verwenden und müsst ihn nicht austauschen.

Chipolo Pop wird in sechs verschiedenen Farben verkauft

Darüber hinaus hat der Chipolo Pop einige weitere Features, die man so bei den ganzen China-Gadgets nicht bekommt. So wird der kleine Tracker beispielsweise in Europa produziert, was für euch ja möglicherweise auch ein Argument ist. Außerdem gibt es den Chipolo Pop in sechs verschiedenen Farben, unter anderem in Gelb, Grün, Rot oder Blau. Das sieht definitiv ganz schick aus.

Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Der Chipolo Pop hat einen Durchmesser von 3,88 Zentimetern und ist 0,66 Zentimeter dick. Betrieben wird er mit einer CR2032-Knopfzelle, die rund ein Jahr lang hält. Der Chipolo Pop verfügt zudem über ein kleines Loch, damit er direkt am Schlüsselbund oder anderen geeigneten Gegenständen befestigt werden kann.

Beim Preis ist man leider schon fast auf AirTag-Niveau. Der Chipolo Pop kostet einzeln in einer Farbe eurer Wahl 35 Euro. Außerdem gibt es 4er-Packs in verschiedenen Farben, die bei Amazon für 105 Euro verkauft werden. So kommt ihr direkt zum Start auf einen Stückpreis von 26,25 Euro.

