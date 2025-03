Apple AirTags im 4er-Pack für nur 79 Euro bestellen

Ob und wann die AirTags der zweiten Generationen erscheinen, das können wir noch nicht sagen. Wenn ihr nicht solange warten wollt, sondern die AirTags jetzt gerade benötigt, dann hat Notebooksbilliger ein richtig gutes Angebot für euch auf Lager. Dort bekommt ihr das 4er-Pack derzeit für 79 Euro (zum Angebot) mit kostenlosem Versand.

Ein einzelner AirTag kostet direkt bei Apple stolze 39 Euro, bei Amazon sind es immer noch knapp 30 Euro. Das 4er-Pack hat einen Listenpreis von 129 Euro, bei Notebooksbilliger zahlt ihr derzeit pro Stück nur 19,75 Euro. Das ist schon fast auf dem Niveau der Drittanbieter-Tracker, die es mittlerweile ja haufenweise gibt.

Neben dem Apple-Design und dem Apple-Logo bieten die originalen AirTags noch einen weiteren Vorteil: Sie sind mit dem U1-Chip bestückt. So könnt ihr sie mit eurem iPhone zentimetergenau orten und seid dabei nicht auf Signaltöne und euer Gehör angewiesen. Stattdessen zeigt euch ein Pfeil auf dem iPhone-Display an, in welcher Richtung sich euer AirTag versteckt hat.

