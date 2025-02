Anker Nano Reiseadapter: Vier USB-Anschlüsse und in über 200 Ländern einsetzbar

Steht bei euch demnächst eine Reise an, oder seid ihr geschäftlich in der weiten Welt unterwegs? Dann kann ein Reiseadapter eine praktische Hilfe sein, um auch in fremden Ländern die eigenen Apple-Geräte und entsprechendes Zubehör an Steckdosen aufladen zu können. Mit dem neuen Anker Nano Reiseadapter ist man bestens gerüstet, denn die Neuerscheinung bietet eine Unterstützung für Steckdosen in über 200 Ländern auf der ganzen Welt.

Der in schwarzer Farbe zur Verfügung stehende Anker Nano Reiseadapter verfügt über eine universelle Steckerkompatibilität: Über vier verschiedene Steckerarten (Typ A, Typ I, Typ G und Typ C) wird man auch während internationalen Reisen immer mit Strom versorgt. Ein direkter Hinweis dazu: Eine Spannungsumwandlung wird nicht unterstützt.

Der praktische Reiseadapter kann insgesamt vier Geräte zur selben Zeit mit 2x USB-A-Ports und 2x USB-C-Ports aufladen. Einer der USB-C-Anschlüsse liefert bis zu 20 Watt für effizientes Laden jederzeit. So soll man das iPhone 16 in 26 Minuten auf 50 Prozent bringen. Für das Aufladen eines MacBooks reicht die Ladeleistung allerdings nicht aus – ein kleines Manko aus meiner Sicht.

Risiko für Stromschläge wird minimiert

Das Design des Anker Nano Reiseadapters ist zudem sehr kompakt gehalten und um 43 Prozent kleiner als andere, vergleichbare Modelle – somit hat man mehr Platz im Gepäck für andere Reiseutensilien. Die faltbaren und einziehbaren Stifte bieten zusätzliche Praktikabilität, und dank der 2-Pin zu 2-Pin Konstruktion, die das Risiko für Stromschläge reduziert, lässt es sich auch auf Reisen sorgenfrei laden.

Im Lieferumfang des Anker Nano Reiseadapters ist auch eine Kurzanleitung sowie die bei Anker übliche 24-monatige Garantie enthalten. Auf einen Transportbeutel oder ein Hardcase zum Verstauen muss bei diesem preisgünstigen Exemplar leider verzichtet werden. Dafür kann sich der Kaufpreis durchaus sehen lassen: Bei Amazon kostet die Neuerscheinung lediglich 24,99 Euro und kann auch mit einem optionalen Prime-Versand am nächsten Werktag geliefert werden.

