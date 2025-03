iOS 19 soll das größte Design-Update seit iOS 7 werden

Es sind noch drei Monate, bis Apple irgendwann im Juni auf der bisher noch nicht terminierten Entwickler-Konferenz WWDC seine neuen Software-Versionen präsentieren wird. Laut Mark Gurman von Bloomberg stehen uns größere Veränderungen bevor, denn mit iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 wird Apple neue Designs einführen. Auf dem iPhone soll es sogar die größten Veränderungen seit mehr als 10 Jahren geben.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren soll es nicht nur ein paar kosmetische Anpassungen geben. Apple soll den Stil der Icons, Menüs, Apps, Fenster und System-Buttons aktualisieren. Die Änderungen „gehen weit über eine neue Designsprache und ästhetische Verbesserungen hinaus“.

Es wurde zuletzt ja schon vermutet, dass Apple Design-Elemente vom komplett neu entwickelten visionOS übernehmen wird. Das kann durchaus passieren, allerdings sollen iOS 19 und Co nicht einfach nur auf visionOS aufbauen. Ob es also tatsächlich runde App-Icons gibt, wie sie in visionOS zum Einsatz kommen, ist noch vollkommen offen.

Klar ist nur: Es stehen große Veränderungen bevor. Die ersten Eindrücke der neuen Systeme wird uns Apple auf der WWDC liefern, direkt danach dürfte die erste Developer Beta zum Download bereit stehen. Einige Zeit später wir dann die Public Beta folgen, bevor die Updates dann vermutlich im September offiziell veröffentlicht werden.